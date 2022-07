Sommerserie Mein Lieblingsplatz im Aargauer Süden: Auf dem Hombergturm sind die Alpen zum Greifen nah Eigentlich geht unsere Redaktorin am liebsten in die Berge. Aber wenn die Zeit dafür nicht reicht, dann sicher für den kurzen, aber steilen Aufstieg zum Hombergturm – mit prächtigem Alpenpanorama.

Der Hombergturm sieht noch fast genau so aus wie 1910, als er mit Geld des Verkehrsvereins erbaut wurde. Peter Siegrist

Manchmal reicht die Zeit einfach nicht für einen Ausflug in die Berge. Dann halt möglichst nahe ran. Wahlweise der «Seetaler» (nach Beinwil am See) oder die «WSB» (ins Obere Wynental) bringen mich an den Fuss des Hombergs. Und dann wartet ein steiler, etwa einstündiger Fussmarsch bis zum Hombergturm. Bei dieser Bruthitze dürfte der Aufstieg ab Leimbach am besten (sprich: schattigsten) sein.

Blick nach Süden ins Wynental. Der Landessender Beromünster ist rechts im Dunst zu erkennen. Michael Küng

91 Treppenstufen noch, dann ist der 112 Jahre alte Betonfachwerkkonstruktion bezwungen. Es handelt sich, nach jenem auf der Badener Baldegg, um den zweitältesten Aussichtsturm im Kanton. Den Aargau im Rücken, erblicke ich nun links von mir den Hallwiler- und Baldeggersee, rechts das Wynental und den Landessender bei Beromünster.

Dahinter ein wirklich wundervolles Panorama mit Zentralschweizer und Westschweizer Alpen. Hier oben den Sonnenauf- oder -untergang geniessen: unbezahlbar. Man kann auch die gut eingerichtete Grillstelle neben dem Turm in Betrieb nehmen oder sich unter die schattigen Bäume legen.

Zu verdanken ist dieser schöne Ort dem Verkehrsverein. Dieser hat, so war es anlässlich der Sonderausstellung «100 Jahre Aussichtsturm Homberg» 2021 zu erfahren, den Turm einst finanziert. Auf dem Homberg war bereits während der Berner Herrschaft (bis 1798) eine «Hochwacht» stationiert; mit Weitblick und «Chuzenfeuer». Dieses stets bereitstehende Holzhaufen war Teil eines herrschaftsweiten Warnsystems.

Bei Gefahr konnte man die Holzhaufen entzünden, auf dass sie in einer Kette von Wachtposten lückenlos bis nach Bern alarmieren sollten. Ab dem 19. Jahrhundert war der Homberg beliebtes Ausflugsziel.

Der Hombergturm auf einer alten Aufnahme. Az-Archiv

1910 wurde ein erstes rudimentäres Turmkonstrukt durch den heute noch bestehenden Eisenbetonturm abgelöst, der auch vom landestopografischen Institut als Vermessungsstation und Triangulationspunkt und während der Weltkriege vom Militär als Beobachtungsposten genutzt wurde.

Der Hombergturm auf undatierten Aufnahmen. Az-Archiv

Übrigens: Wer im Gegensatz zu mir ein Auto hat, kann beim Parkplatz Ober Flügelberg parkieren. Von da sind es nur zehn Minuten zum Turm. Ganz in der Nähe liegt das Restaurant Homberg.