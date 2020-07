So wird das «Salzmehus» saniert: Das Strohdachhaus bekommt sein neues Kleid

«Nächsten Dienstag oder Mittwoch komme ich mit dem ersten Sattelschlepper», kündigt Andreas Bergamini an. 36 Tonnen Schilf hat er auf der halben Welt eingekauft, um das Dach des 1802 erbauten «Salzmehus» neu machen zu können. Seit Mittwoch arbeitet der Dachdecker aus dem Kanton Basel-Land auf dem historischen Haus in Kölliken.



Das Salzmehus ist eines von nur noch fünf Strohdachhäusern im Kanton Aargau. Zwei weitere stehen ebenfalls in Kölliken sowie je eines in Leimbach und Muhen. Nötig wird die Sanierung eines Strohdachs jeweils dann, wenn 20 der 30 Zentimeter dicken Strohschicht vom Wetter abgetragen worden sind. Bei Schilf, wie es heute beim Salzmehus verwendet wird, ist das in der Regel nach vier bis fünf Jahrzehnten der Fall – Schilf ist deutlich widerstandsfähiger als Stroh.