So oft im Einsatz wie noch nie: Das hat die Repol aargauSüd beschäftigt

Sie hatte bereits am Neujahrsempfang in Reinach für Kopfschütteln gesorgt: Die Geschichte der 14-Jährigen, welche die Polizei rief und ihre Mutter anzeigte, weil diese ihr das Handy weggenommen hatte. Gemeindeammann Martin Heiz hatte sie bei seiner Ansprache zum Besten gegeben. Diese Geschichte gehört zu einer von 1336 Einsätzen, welche die Regionalpolizei aargauSüd im letzten Jahr geleistet hat.

1336 Einsätze, das sind so viele wie noch nie in der Geschichte der Repol aargauSüd, wie Repol-Chef Dieter Holliger in der eben veröffentlichten Jahresstatistik schreibt. 2018 waren es noch 1050 Einsätze, 2017 knapp 970. Insgesamt ist die Repol aargauSüd für 31'000 Einwohner zuständig. Das Korps umfasst zehn Männer und drei Frauen, zwei Aspiranten und zwei zivile Mitarbeiter. Sie teilen sich 1390 Stellenprozente. Verbandsgemeinden sind Reinach, Menziken, Burg, Beinwil am See, Birrwil, Leimbach, Zetzwil, Gontenschwil, Unterkulm, Oberkulm und Teufenthal.

Die meisten der 1336 Ausrückfälle betrafen Streit oder Drohung, Ruhestörungen, Tierfälle, psychisch auffällige oder alkoholisierte Problempersonen, Alarmeinsätze und subsidiäre Unterstützung der Kantonspolizei. Besorgniserregend sei die ungewöhnlich hohe Zahl nicht, sagt Holliger auf Nachfrage. «Sie zeigt keine Tendenz, sie ist vielmehr ein Ausreisser.»