Der Thuja-Lebensbaum erhizt die Gemüter weiterhin. Tele M1

Seon Die Posse um den Thuja-Lebensbaum reisst nicht ab: Jetzt kommt ein übergrosses Transparent ins Spiel Alles hat mit einem Nachbarschafts-Streit begonnen, als der Nachbar von Rita Rufli auf einmal ein Problem mit dem grossen Thuja-Baum hatte. Ende September entschied das Bezirksgericht Lenzburg, dass der Baum gefällt werden muss. Inzwischen spaltet der Entscheid, dass der Baum wegmuss, sogar schon das ganze Dorf Seon.

Ein riesiges Leintuch steht nun – zwischen zwei Holzpfosten gespannt – in Rita Ruflis Garten. Darauf steht: Ich muss sterben. Sterben muss ihr über 50 Jahre alte Lebensbaum im Garten. Die Posse hat vor einem Monat begonnen, als ein Nachbar sich beim Gericht über den Baum beschwer hat, weil er zu nahe an seinem Grundstück stehe. Die Richter gaben dem Nachbar, der anonym bleibt, recht und verlangen nun von Rita Rufli, dass sie den Baum fällen lässt.

Nach dem Gerichtsentscheid, dass dieser Thuja in Seon am Ackerweg gefällt werden muss, tauchte auf dem Grundstück der beklagten Frau Rufli ein Transparent auf. Wer es gemacht hat, wisse sie nicht. Valérie Jost

Den Zuspruch, den sie im Dorf, aber auch in SMS-Nachrichten erhält, ist enorm. Gegenüber Tele M1 sagt Rufli: «Das zeigt einem, dass man als Mensch heute noch etwas wert ist und auf dieser Welt nicht nur eine Nummer ist.» In den Nachrichten befinden sich auch Vorschläge, wie man das Problem anderweitig lösen könnte – so wird etwa eine Versetzung des Baumes vorgeschlagen. Für Rufli eine praktikable Idee. «Wenn es nicht zu teuer wird. Die ganze Geschichte kostet mich sonst schon genug Geld.»

Wer das überdimensionale Transparent in ihrem Garten aufgestellt hat, weiss Rufli übrigens nicht. Es stand plötzlich da, als sie von einem Besuch im Altersheim zurückgekehrt ist. Stören daran tut sie sich nicht – im Gegenteil: ‹Zum einen können so alle Leute sehen, was Sache ist und zum anderen ist das Konstrukt sehr stabil. Das wurde fachmännisch errichtet.›