Smokey ist bereits das siebte Adoptivfohlen von Lara. Ihr erstes kam vor 9 Jahren zu ihr. Die Leuenbergers wurden notfallmässig zu einer Pferdegeburt gerufen. Die Pferdemutter konnte nicht gerettet werden, das Fohlen nahmen sie zum Aufpäppeln mit in die Tierklinik. «Lara war auf der Weide und kam sofort hergelaufen», erinnert sich Leuenberger. Ein paar Stunden später riefen sich Stute und Fohlen zu und Lara begann, das Junge zu säugen. So oder ähnlich lief es künftig bei jedem Fohlen ab, das man Lara brachte. Eines ihrer Ziehkinder war gar ein verwaistes Eselmädchen «Woher die Milch kommt, können wir uns nicht erklären. Die Geburt ihres eigenen Fohlens war schon zwei Jahre her, als sie erneut zu säugen begann», so Leuenberger.

Bestimmung Ersatzmutter

Fohlen aufziehen sieht Lara seither als ihre Lebensaufgabe an, da bleibt keine Zeit mehr, um für Westernturniere zu trainieren. Ein Umstand, an den sich die Halterin erst gewöhnen musste: «Zwischendurch wünschte ich, ich könnte mein Pferd nur für mich haben, da spüre ich schon mal Eifersucht.» Doch sie ist auch stolz, denn dass sich eine Stute fremder Fohlen annimmt, ist äusserst selten. Die verwaisten Tiere hätten eine deutlich schlechtere Startchance, wenn sie vom Menschen mit der Flasche aufgezogen würden. Über alle möglichen Kanäle erfahren Pferdebesitzer von der Ammenstute in Staffelbach. Smokey kam dank Facebook zu seiner Ziehmutter.

Am liebsten würde Lara ihre Schützlinge nicht mehr ziehen lassen. «Nachdem wir das Kleine dem Besitzer zurückgebracht haben, ruft sie noch tagelang nach ihm», sagt Leuenberger. Auch Smokey wird seine Ersatzmutter nicht mehr allzu lange brauchen. Noch aber tobt er mit ihr auf der Weide rum, rennt ihr nach, stoppt, wenn sie stoppt und frisst dort, wo sie frisst. Über seiner Rückkehr ins Berner Oberland werden die Staffelbacher von Laras Wiehern erfahren.