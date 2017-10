Mitte des 15. Jahrhunderts hat Johannes Gutenberg die herkömmliche Methode des Buchdrucks mit dem Erfinden der beweglichen Lettern revolutioniert. Diese Erfindung trug Jahrzehnte später zum Erfolg der Reformation bei. Dank des Buchdrucks verbreiteten sich die Schriften Martin Luthers explosionsartig. Der Buchdruck hat schliesslich einem grösseren Kreis der Bevölkerung den Zugang zu Bildung und Aufklärung ermöglicht. «Durch das Aufkommen des Buchdrucks hat sich das Leben der Menschen stark verändert. Die Welt wäre ohne diese Erfindung heute eine andere», sagt Bruno Altherr.

Der 63-Jährige weiss, wovon er spricht. Seit über 25 Jahren sammelt er alles rund um die 500 Jahre alte Geschichte der Drucktechnik. Im Keller der Druckerei Altherr in Reitnau, welche inzwischen seine Tochter Gabriela Diriwächter führt, erinnern zahlreiche Trouvaillen an das Buchdruck-Handwerk von einst: Setzkästen mit Lettern, Platzhaltern und Leerräumen aus Blei, Buchstaben aus Holz oder die über 30 Maschinen aus den verschiedensten Epochen. So ist der Rentner unter anderem im Besitz eines Nachbaus einer Gutenbergdruckpresse aus dem 15. Jahrhundert, einer Original-Steindruck-Handpresse von 1810 und einer Zeitungsdruckmaschine von 1870. «Ziel ist, dass möglichst viele der Maschinen laufen und ich aufzeigen kann, wie Druckprodukte dereinst in aufwendiger Arbeit entstanden sind», sagt Altherr, der nach der obligatorischen Schulzeit eine Lehre als Elektromechaniker absolviert und auf zweitem Bildungsweg Offsetdrucker gelernt hat. Damals, im Jahr 1978, sei die Druckbranche im Umbruch gewesen, die Buchdrucker immer mehr von der Bildfläche verschwunden. «Es hat mich geschmerzt, zuzuschauen, wie Druckmaschinen teilweise im Alteisen gelandet sind.» Deshalb habe er in den Achtzigerjahren mit dem Sammeln begonnen. Die Augen vor Neuem hat Altherr aber nie verschlossen. Im Gegenteil, er besitzt unter anderem einen der ersten Apple-Computer. Heute ist der Rentner überzeugt: «Der Digitaldruck setzt sich durch. Aber die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.»

Bibel von 1571

Nebst den Werkzeugen und Maschinen sammelt Bruno Altherr auch alte Bücher, welche er meist von Leuten als Geschenk erhält. «Mein Prunkstück ist eine Bibel aus dem Jahr 1571. Es ist eindrücklich, welch Handwerk unsere Vorfahren beherrscht haben», sagt der Vater von sieben Kindern und einer Pflegetochter. Er schätzt, dass das Erstellen des rund 300-seitigen Buchs wohl ein halbes Jahr gedauert habe. Für die meisten Menschen sei es im heutigen Zeitalter unvorstellbar, dass Bücher in filigraner und aufwendiger Handarbeit entstanden sind. «Es ist mir ein Anliegen, dass diese Kunst nicht in Vergessenheit gerät», sagt Altherr, der sein Atelier jeden Donnerstagvormittag der Öffentlichkeit zugänglich macht. Am Sonntag nahm er für einmal auch die Besucher des Heimatmuseums Rothrist mit auf eine Reise in die Welt des Buchdrucks. Anlässlich der Sonderausstellung «Altes Handwerk» präsentierte er eine 500 Jahre alte, funktionstüchtige Spindelpresse. Interessierte konnten zudem selber etwas Bleibendes drucken oder den eigenen Namen mit Lettern setzen und drucken. «Ich will damit aufzeigen, wie viel Geduld die Arbeit erforderte und vor allem auch, wie exakt ein Buchdrucker arbeiten musste.» Mit so vielen Einzelteilen sauber und schön zu drucken, sei eine grosse Herausforderung, weiss Altherr aus eigener Erfahrung. Noch immer druckt er das eine oder andere Dokument – wie es einst Gutenberg getan hat.