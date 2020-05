«Sehr einsam»: Notfälle sind im Optiker-Geschäft plötzlich keine Notfälle mehr

Als Max Obrist an der Hauptstrasse in Reinach sein Optiker-Geschäft eröffnete, drehte der Wind. Es war das Jahr 1929, der Beginn der Weltwirtschaftskrise. Jäh wurde der Aufschwung der Goldenen Zwanziger gestoppt, die Arbeitslosenzahlen stiegen. Doch das konnte dem Optiker aus Reinach nichts anhaben, so wenig wie all die anderen Tiefs der Geschichte.

Heute ist die Obrist Augenoptik AG mit ihren 91 Jahren eines der ältesten Optiker­geschäfte im ganzen Kanton. Aber trotz all den Jahren – etwas Vergleichbares wie die aktuelle Situation hat das Wynentaler Unternehmen nie erlebt. Sechs Wochen Notfallmodus. Sechs Wochen, in denen nur Kunden mit Notfällen wie gebrochenen Brillenbügeln bedient werden durften. Sechs lange Wochen für Stephan Spirgi, der das Unternehmen seit zehn Jahren führt und seit 2016 besitzt.

«Sehr einsam und sehr herausfordernd», so fasst Spirgi spontan die letzten Wochen zusammen, als ihn die AZ kontaktiert. Einsam, weil die Notfälle, die bei Normalbetrieb an der Tagesordnung sind, plötzlich nicht mehr stattgefunden haben. Und herausfordernd, weil Themen, um die man sich bis dato noch nie hatte kümmern müssen, plötzlich im Mittelpunkt stehen. Kurzarbeit zum Beispiel, mit all ihren Auflagen und Folgen.