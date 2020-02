Schweizer Premiere: Zum ersten Mal sind Brocki und Kirche unter einem Dach

Unter der Schublade lag er, im Geheimfach. Ein kleiner, mehrfach gefalteter Zettel. Der Liebesbrief von Coni. Gut gehütet in den Innereien des Sekretärs lag er, so gut versteckt, dass er glatt vergessen ging. Und da liegt er noch heute. Auch wenn der Sekretär inzwischen in der Brockenstube der Heilsarmee Aargau Süd steht, bereit zum Verkauf. «Dieser Brief gehört zu diesem Möbel dazu, den konnten wir nicht einfach so entsorgen», sagt Cécile Schmid, stellvertretende Leiterin der «brocki Reinach».

Rund um den Sekretär stehen natürlich noch abertausend andere Gegenstände. Und alle haben sie Geschichten zu erzählen. Vom goldrandverzierten Sonntagsgeschirr bis zum Buch, so unbeachtet, dass zwischen den Seiten noch immer die Geburtstagskarte der Tante klemmt. Auf 1300 m2 und zwei Stockwerken verteilen sich diese Gegenstände. Eine riesige Auswahl, zusammengetragen aus den Beständen der anderen Heilsarmee-Brockis im ganzen Land.

Entsprechend gross ist auch die Ungeduld der Bevölkerung, die Brocki zu erkunden; immer wieder klingle das Telefon. «Die Leute wollen wissen, wann wir endlich eröffnen», sagt Majorin Katharina Hauri und lacht. Jetzt hat das Warten ein Ende: Morgen Samstag wird mit einem «Tag der offenen Tür» auch die Brocki eröffnet, am Sonntag findet das offizielle Eröffnungsfest für den Komplex statt.

Eine Hälfte gehört der Brocki, die andere Hälfte der Kirche

Die Brocki in Reinach ist die 20. Heils–armee-Brocki der Schweiz und die vierte, die ganz und gar der Heilsarmee gehört und nicht eingemietet ist. Die Brockenstube nimmt rund die Hälfte des neuen 8,8-Millionen-Neubaus an der Wiesenstrasse ein, den die Heilsarmee im November bezogen hat. Ein schweizweit einzigartiger Komplex: Es ist der erste Bau, der sämtliche Angebote unter einem Dach vereint: Sozialarbeit, Lebensmittelabgabe (Mittwoch und Freitag), Begleitetes Wohnen, Notunterkunft, Kinderhort, Gebetsraum und Brocki.