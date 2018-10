2011 wurde in Wiliberg nach Anfrage durch Schulpflege und Gemeinderat ein zweiter Tagesschul-Standort eröffnet. Für die Gemeinde ein Glücksfall: So konnte sie ihre Schule, die sonst hätte geschlossen werden müssen, erhalten. Die Gemeinde bezahlt die Schulgelder, damit die Kinder aus Wiliberg Kellers Privatschule besuchen können. Doch im Moment kämpft der Standort mit zu geringer Auslastung. Dagegen will auch die Gemeinde etwas tun.

Herr Keller, was gab den Ausschlag, eine Privatschule zu gründen?

Daniel Keller: Ich unterrichtete 22 Jahre lang an der Volksschule, an verschiedenen Orten. Ende der 90er-Jahre übernahm ich im Refental eine Gesamtschule von der 1. bis zur 5. Klasse. Das gefiel mir ausgesprochen gut, es war prägend. An einem Fest im August 2004 mit Lehrerkollegen kam die Idee auf, im Schulhaus Wannenhof, das damals leer stand, eine alternative Privatschule aufzubauen. Dabei war auch ein Geschäftsmann. Von ihm kam der Impuls, die Idee sofort umzusetzen. Schon im Dezember 2004 hat der Regierungsrat unser Konzept bewilligt.

Ein Jahr später sind Sie gestartet.

Wir mussten genügend Leute überzeugen können, damit wir überhaupt starten konnten. Die finanzielle Herausforderung ist gross: Es braucht Personal, Gebäude, Schulbusse. Ich hatte das Glück, dass einige Kinder, die ich früher unterrichtet hatte, zu uns kamen. So konnten wir mit 14 Kindern starten.

Was sind Ihre wichtigsten Grundsätze?

Schon im Refental wurden Kinder zu mir geschickt, die besondere Bedürfnisse haben: Kinder mit sozialen Auffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten beispielsweise. Es war von Anfang an klar, dass auf dem Wannenhof ebenfalls Platz für solche Kinder sein soll. Es braucht an den Volksschulen wenig, damit die Kinder Schwierigkeiten bekommen. Und es braucht oft ebenso wenig, diesen Schwierigkeiten zu begegnen. Das Wichtigste ist, dass man als Lehrperson zu den Kindern eine Beziehung aufbauen kann.