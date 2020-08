Schulpflegepräsidentin: Christina Camadini steuerte den Geburtsprozess der XXL-Kreisschule

Es ist für Laien äusserst schwierig, den Geldfluss zwischen dem Kanton, den elf Gemeinden und der Oberstufen-Kreisschule aargauSüd (930 Schüler, 124 Lehrpersonen) zu verstehen. Klar ist: Die Kreisschule aargauSüd wird in ihrem ersten ordentlichen Jahr, dem Jahr 2021, ein Budget von knapp über 7 Millionen Franken haben. Grundsätzlich bewege sich das Budget im Rahmen des Vorjahres, und die Bedürfnisse der Schule könnten abgedeckt werden, schreibt Kreischulratspräsident Peter Lenzin (Gemeindeammann von Beinwil am See). Die Kostensteigerung pro Kopf betrage etwas mehr als ein Prozent. Die Mieten des Schulraumes seien wegen wesentlich tieferer Zinsen günstiger. (fdu)