Zum Brand kam es in einem Schopf in der Schmiedgasse. Die Kantonspolizei Aargau erhielt die Meldung kurz nach 10 Uhr, wie Mediensprecher Bernhard Graser sagt. Als die Feuerwehrleute anrückten, stand der Schopf in Vollbrand. Dieser wurde mittlerweile gelöscht.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Der Schopf war hingegen nicht zu retten. Darin verbrannten zwei Autos sowie Werkzeuge und Gerätschaften.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Die Kapo ermittelt und sucht die Zeugin, die den Brand entdeckt und dem Bewohner des angrenzenden Hauses gemeldet hatte (Telefon 062 745 11 11).