«Kommen Sie am 27. Juni vorbei und erleben Sie, was es alles neben Schulräumen braucht, damit ein moderner Schulstandort wie Schöftland weiterhin attraktiv bleibt.» Mit diesen Worten lädt der Hochbau-verantwortliche Gemeinderat Daniel Wehrli zur Einweihung des neuen Schulzentrums ein. Sie beginnt am kommenden Donnerstag um 19 Uhr mit Ansprachen, gefolgt von der Eröffnung um 19.45 Uhr.

Am Freitag, 28. Juni gehen die Feiern nahtlos mit dem Jugendfest weiter. Ab 14 Uhr gibt es Spielstände, Beizlibetrieb und Bands, in denen Lehrer oder Schüler der Region mitspielen oder singen. Am Abend können Schülerinnen und Schüler jeder Schulstufe in ihrer eigenen Disco tanzen. Am Samstag um 11 Uhr beginnt der Umzug mit dem Motto «Welten entdecken». Beim anschliessenden Festakt bieten die Schüler ihre einstudierten Nummern dar, danach geht es mit Attraktionen, kulinarischen Angeboten und Musik weiter bis in die Nacht. (fdu)