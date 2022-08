Schöftland Wegen Einsturzgefahr: Lebensgefahr in der Säulengrotte Die Säulengrotte, die bekannte Sandsteinhöhle in Schöftland, ist derzeit gesperrt, weil sich Gestein von der Decke löst und runterfällt.

Die Säulengrotte in Schöftland ist derzeit gesperrt: Aufgrund von herabfallendem Sandstein besteht sogar Lebensgefahr. zvg

Manch einer und eine in Schöftland und in der Region hinaus kennt die Säulengrotte, den ehemaligen Sandsteinbruch im Waldgebiet Husertwing oberhalb des Schwimmbades Rütimatten in Schöftland. Ob für semi-legale Partys mit elektronischer Tanzmusik, Silvesteranlässe oder als Aufenthaltsort für Pfadi- und Jungschargruppen, Grill-Freudige oder einfach für Wald-Spazierende, die Säulengrotte war und ist ein Begriff. In den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es dort auch schon grössere Veranstaltungen, die Besucherinnen und Besucher aus weiter entfernten Regionen der Schweiz anlockten.

Damit ist nun vorerst aber Schluss, wie die Gemeinde Schöftland auf ihrer Website warnt: «Es wurde festgestellt, dass sich von der Decke des Sandsteinbruches respektive der Sandsteinhöhle Säulengrotte an vereinzelten Orten Sandsteinstücke lösen, welche ein Betreten verunmöglichen – respektive verbieten.» In diesem Sinne werde seitens der Gemeinde ein generelles und striktes Betretungsverbot verhängt, welches zwingend einzuhalten sei.

Potenziell lebensgefährliche Situation in der Höhle

Gemeindeschreiber Michael Urben erklärt auf Nachfrage, die Deckeninstabilität sei aufgefallen, als die Höhle – wie in der Vergangenheit gang und gäbe – privat benutzt wurde: «Wir wurden sofort hellhörig, als uns mitgeteilt wurde, dass sich Sandsteinstücke von der Decke lösen.» Darum habe die Gemeinde die Säulengrotte sofort absperren lassen: «Die Zugänge sind versperrt, wir haben ausserdem Schilder aufgehängt, die auf die potenziell lebensgefährliche Situation in der Höhle hinweisen.» Auch Absperrgitter seien derzeit ein Thema, so Urben, um sicherzustellen, dass sich niemand in der Höhle aufhält und von herunterfallendem Sandstein getroffen wird.

Weiter habe man den Forstbetrieb mit Abklärungs- und Behebungsarbeiten beauftragt, so Urben: «Der Forstbetrieb untersucht nun zusammen mit einem Fachmann die Decke und schaut, wie es um die Stabilität der ganzen Fläche steht.» Das soll laut Einschätzung des Forstbetriebs mindestens zwei Wochen dauern. Zuletzt habe man sich vor rund zehn Jahren mit der Deckenstabilität der Höhle befasst – damals habe man die ganze Decke abgeklopft, damit sich die lockeren Teile des Sandsteins lösen. Das sei nun allenfalls eine Möglichkeit, so Urben, ob das aber wieder ausreiche, werde sich zeigen. Eine allfällige Verlängerung der Sperre, sollten die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen, werde man im Fall der Fälle wieder kommunizieren.