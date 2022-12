Schöftland Suhrental hilft regional: Dieser Verein will Bedürftigen das Weihnachtsfest retten Eine Schöftlerin wollte einem Mitmenschen eine Freude machen. Daraus ist ein Verein entstanden, der Bedürftigen hilft – und nun auch ein Flohmarkt.

Ein Schöftler Verein hilft Bedürftigen aus der Region und organisiert nun neu einen Flohmi, weil er mit Spenden derart überrannt wurde. Bild: zvg

Anderen helfen, die es nicht so gut haben wie man selbst; genau das macht der vor zwei Jahren gegründete Verein «Suhrental hilft regional». Angefangen hat alles mit der Schöftlerin Jolanda Fretz. Sie erklärt: «Ich arbeite als Beiständin und wollte einer verbeiständeten Person eine Freude machen.» Also einer Person, die in ihrem alltäglichen Leben auf Anordnung einer Behörde unterstützt wird. Da habe sie erst in ihrem Umfeld gefragt, ob jemand nicht mehr benötigte Dinge spenden wolle.

Der Ruf wurde gehört, sagt sie: «Die Nachricht hat wie ein Blitz eingeschlagen, ich wurde von Angeboten und Sachspenden überschwemmt.» Als dann der Lions Club Suhren-/ Wynental eine stattliche Geldspende angekündigt habe, sei es ihr als Einzelperson nicht mehr ganz wohl gewesen: «Mir war wichtig, dass die Verwendung der Gelder transparent und sauber ausgewiesen werden kann, also habe ich für den administrativen Prozess den Verein ‹Suhrental hilft regional› ins Leben gerufen.»

Zusammenarbeit mit den Behörden

Seit da unterstützt Fretz mit ihrem Verein bedürftige Menschen. Das Prozedere ist simpel, erklärt sie: «Man kann uns in ein paar wenigen Stichworten erklären, warum man etwas braucht, dann versuchen wir zu helfen.» 90 Prozent der anfallenden Arbeiten erledigt Fretz dabei selber und ehrenamtlich. Für die Vermittlung von Bedürftigen arbeitet sie unter anderem mit dem Schöftler und dem Regionalen Sozialdienst in Unterentfelden zusammen, Letzterer umfasst die Gemeinden Bottenwil, Hirschthal, Kölliken, Moosleerau, Muhen, Reitnau und Safenwil. Fretz kümmert sich nicht nur um die Sammlung und Zuteilung gespendeter Güter, sondern des Öfteren auch um deren Auslieferung, sagt sie:

«Viele Leute genieren sich, zu uns zu kommen, obwohl sie auf Hilfe angewiesen sind. Dann bringen wir ihnen die Sachen nach Hause.»

Im Frühjahr hat sich der Verein über die Grenzen des Suhrentals hinausbewegt und für die kriegsgebeutelte Ukraine gesammelt. So seien mehr als 50 Bananenschachteln und 35 Kehrichtsäcke an Kleidung sowie Kinderwagen und Geldspenden zusammengekommen. Und nun stehe Weihnachten vor der Tür, so Fretz: «Bedürftige können sich bei uns melden und angeben, wie viele Personen ihr Haushalt umfasst. Dann stellen wir eine Tasche zusammen, die am 23. Dezember ausgeliefert wird.» Darin enthalten sind neben Lebensmitteln für den Alltag und Spielsachen für Kinder auch Schokolade und Kekse, fügt sie an: «Menschen, die kein oder nur wenig Geld haben, sparen häufig bei solchen Dingen – und das kann es doch an Weihnachten nicht sein.»

Immer mittwochs ist Flohmarkt

Inzwischen hat Fretz einen Lagerraum gemietet, um den Spendenandrang bewältigen zu können. Da der Bedarf an Kleidern oder Spielsachen dieser Tage wieder abgenommen habe, ruft der Verein nun einen Flohmarkt ins Leben. Dieser startet am Samstag, 17. Dezember, um 10 Uhr an der Holzikerstrasse 16 in Schöftland und soll danach immer mittwochs, 15 bis 18.30 Uhr, stattfinden.

Spender können nun folglich angeben, ob ihre Sachspenden weitergegeben werden sollen oder auch veräussert werden dürfen. Mit dem Erlös aus dem Flohmarkt werden – abzüglich der Miete für den Lagerraum – wiederum Lebensmittel gekauft, die danach abgegeben werden.

Hilfe kann es nie genug geben, ist es Fretz wichtig zu betonen. Deshalb sei ihr Verein auch weiterhin auf die Grosszügigkeit der Region angewiesen und nehme weitere Spenden – Sach- wie Geldspenden – überaus gern entgegen. Anmelden kann man diese auf dieselbe Art wie den Bedarf: entweder auf Facebook oder telefonisch bei Jolanda Fretz unter 076 584 86 89.