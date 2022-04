Schöftland Strassensanierungen, Bahnhofareal und ein Pumpwerk – das erwartet die Bevölkerung an der Sommer-Gmeind Die Schöftler Gemeindeversammlung vom 24. Juni findet im Schlosshof statt – vorausgesetzt das Wetter macht mit.

Der Neubau des 4-fach-Kindergartens wurde im September 2021 eingeweiht. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Insgesamt neun Geschäfte sollen an der kommenden Einwohnergemeindeversammlung in Schöftland behandelt werden. Diese findet am 24. Juni im Schlosshof, respektive beim schlechtem Wetter in der Aula des Bezirksschulhauses statt. Im Anschluss gibt es erstmals seit Beginn der Pandemie wieder eine Festbeiz, die in diesem Jahr vom Samariterverein Schöftland betrieben wird.

Zuvor werden jedoch Rechenschaftsbericht und Rechnung 2021 besprochen. Dank hervorragenden Steuereinnahmen wurde diese mit einem Plus von 967 500 Franken abgeschlossen. Diese seien auf Minderkosten sind auf Einsparungen bei den Vorbereitungsarbeiten, Provisorien, Umgebungsarbeiten und bei den Baunebenkosten zurückzuführen.

Weiter müssen die Kreditabrechnungen genehmigt werden. Darunter diejenigen des Projektierungs- und Baukredits für den Neubau des 4-fach Kindergartens Dorf. Der Projektierungskredit wurde um fast 210'000 Franken unterschritten (Kredit 320'000 Franken). Der Grund: «Es wurde kein Wettbewerbsverfahren durchgeführt und das Projekt konnte direkt zwischen Bauherrschaft und Architektenteam weiterentwickelt werden», wie Urben erklärt. So konnten fast 66 Prozent der Kosten eingespart werden.

Der Baukredit wurde mit 4'182'000 Franken ebenfalls um rund 94'000 Franken unterschritten, wie Gemeindeschreiber Michael Urben erklärt.

Weiter wird ein Planungskredit über 93'000 Franken für die Planung einer «Intermodalen ÖV-Drehscheibe Schöftland (Bahnhofareal)» beantragt. Der dazugehörige Zeitplan wird erst mit Beantragung der Bau, respektive des Verpflichtungskredit folgen.

770'000 Franken soll die Gmeind für den Verpflichtungskredit zur Werkleitungssanierung Alpenweg sprechen. «Die Sanierungsarbeiten sollten bis Ende diesen Jahres abgeschlossen werden können», erklärt Urben. Je nach Baufortschritt und abhängig von Witterungsverhältnissen werde der Deckbelagseinbau aber erst im Frühjahr 2023 ausgeführt.

Für die Umsetzung von Massnahmen für eine Quellschutzzone an der vorderen und hinteren Suhre zum «Erhalt des heutigen Quellwasseranteils sowie der Versorgungssicherheit», soll ein weiterer Verpflichtungskredit in der Höhe von 480'000 Franken genehmigt werden.

Zudem soll die Schöftler Gmeind für die Realisierung des Stufenpumpwerks Muhen-Hirschthal («Cholschwerzi») sowie für die notwendigen Anpassungen der bestehenden Infrastruktur für den Notverbund zwischen den Wasserversorgungen Muhen-Hirschthal-Schöftland ein weiterer Verpflichtungskredit in der Höhe von 466'000 Franken (Anteil Schöftland) genehmigen.

Als neuntes Traktandum wird der Verpflichtungskredit über 1,4 Millionen Franken für die Realisierung des Projekts «Smart Meter» (Elektrizitäts- und Wasserversorgung) an die Bevölkerung gebracht.