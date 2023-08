Schöftland «So(h)retaler Trä(u)mli» reisst das Publikum von den Sitzen Der Theaterverein Schöftland lässt die wechselvolle Bahngeschichte des Suhrentals in einer szenischen Aufführung aufleben. Das Publikum an der Premiere war begeistert.

Am Stammtisch diskutieren Pro- und Kontra-Bähnler hitzig über den Verlust von Fruchtfolgeflächen, den wirtschaftlichen Aufschwung und die Schwierigkeit einer Bahnstreckenführung. Bild: Mathias Förster / CH - Media

«Im Aargau sind zwöi Liebi – es Bähnli und es Büssli», singen Närrin und Narr, im gelb und blauen Gewand, hoch oben von der Mauer im Schöftler Schlosspark. «Bahnprojekte haben uns etwas voraus», meint der Narr. «Sie können mehrmals sterben und auferstehen.» Damit wäre eigentlich alles über die wechselvolle Bahngeschichte des Suhrentals gesagt. Diese Geschichte hat Peter Weingartner in seinem Stück «So(h)retaler Trä(u)mli» verarbeitet. Der Theaterverein Schöftland lässt sie jetzt in einer szenischen Aufführung aufleben. Und wie – so viel zur Uraufführung am Freitag.

Nicht nur Narr und Närrin sorgen für den historischen Rahmen der Geschichte, die bis ins Jahr 1872 zurückreicht, sondern auch die adelige Jungfer Julie May trat für die Gleichberechtigung der Frauen ein, wie die Närrin spitz bemerkt. Sie begeistern das Publikum auch mit philosophischen Erkenntnissen und gesanglichen Neuinterpretationen von Ohrwürmern. Stichwort: «Es fährt ein Zug nach nirgendwo.»

Narr und Närrin führen durch den historischen Rahmen der Geschichte. Bild: Mathias Förster/CH Media

Man wird Gast am Stammtisch, wo Pro- und Kontra-Bähnler hitzig über den Verlust von Fruchtfolgeflächen, den wirtschaftlichen Aufschwung oder die Schwierigkeit einer Bahnstreckenführung diskutieren, welche alle Gemeinden des oberen Tals berücksichtigt. Ganz zu schweigen davon, wie Schmal- und Normalspur zusammengeführt werden können.

Welche Rolle spielt Bundesrat Ogi?

Man sitzt mit an den Familientischen der Bahngegner und der Bahnbefürworter und wird Zeuge, wie sich – Romeo und Julia lassen grüssen – zarte Liebesbande zwischen dem Sohn des Veterinärs und Bahnskeptikers und der Lehrerstochter aus der «Bahnfanatikersekte» entwickeln. Später wird man ihnen übrigens wieder begegnen. So, wenn sie, samt historischem Kinderwagen, an der Grosskundgebung «Aarau-Sursee-Bahn. Jetzt oder nie!» (am 11. Oktober 1959) in Schöftland teilnehmen, oder als rührendes, betagtes Paar.

Man wird Zeuge des Besuchs von SP-Bundesrat Willy Spühler im BGB-Land (1961), dem Kinder aus vollem Hals vorsingen: «Vo Sursi uf Schöftle und Staffelbach – das isch doch kei Sach». Und hautnah erlebt man die Bestattung der Bahnträume – «das Ende einer Bahn, die gestorben ist, bevor sie geboren wurde, eine himmeltraurige Geschichte und ein Trauerspiel ohnegleichen», wie der vom Schmerz übermannte einstige Chef des Bahnkomitees feststellt.

Das Publikum ist begeistert. Nicht nur vom Einsatz der jüngsten Akteurinnen und Akteure, sondern auch von den Wortspielen und Andeutungen des Stückes. Als «Nicht-Sohretaler» jedenfalls fragt man sich immer wieder, wie weit da die Ähnlichkeit mit (nicht mehr) lebenden Personen getrieben wird oder was es mit dem Blau und dem Gelb auf sich hat (Die Ukraine kann ja wohl kaum gemeint sein). Und welche Rolle spielt hier eigentlich Bundesrat Ogi mit seinem lädierten Christbäumli? Geschichte dürfte zwar nicht gerade zu den Lieblingsfächern vieler Menschen zählen. Dem Autor, Regisseur Beat Erni und den Akteuren und Akteurinnen des Theatervereins Schöftland ist es aber gelungen, ein Stück Geschichte höchst vergnüglich darzustellen. Die Standing Ovations waren jedenfalls mehr als verdient. «Sehr glücklich» zeigte sich auch Autor Peter Weingartner. «Es ist bewundernswert, wie Regisseur Beat Erni und die Darstellerinnen und Darsteller aus einem trockenen Papier eine lebendige Sache machen konnten», stellte er nach dem Verhallen des Beifalls fest.