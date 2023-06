Schöftland Schwere Sturzverletzungen vermeiden: Katholische Kirche prescht bei Arbeitssicherheit vor Während der Sanierung der katholischen Kirche in Schöftland werden Luftkissen eingesetzt, um die Sicherheit der Arbeitenden zu gewährleisten. Geht es nach der Suva, soll das Beispiel schweizweit Schule machen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts werden in der katholischen Kirche in Schöftland Luftkissen eingesetzt, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Bild: zvg

Derzeit sind die Arbeiten in vollem Gang: Die katholische Kirche Hl. Geist in Schöftland wird saniert: Das Kirchendach soll etwa mit neuem Eternitschiefer eingedeckt werden, darunter ist ein wärmedämmendes Unterdach geplant. Weiter vorgesehen sind drei Luft-Wasser-Wärmepumpen und eine 370 Quadratmeter grosse Photovoltaikanlage, die auf dem Süddach der Kirche montiert werden soll.

Mit der bis August dauernden Sanierung wurde das Oftringer Architekturbüro Bhend beauftragt, für die Arbeitssicherheit ist die Langenthaler Hector Egger Holzbau AG zuständig. Für die Sanierung hat die Kirchgemeinde Aarau einen Kredit von 1,75 Millionen Franken bewilligt, ausgewiesen waren die Kosten Anfang 2022 teuerungsbedingt mit 1,89 Millionen Franken. Inzwischen sind alle Bauarbeiten vergeben worden, die Kirchgemeinde rechnet mit Gesamtkosten von rund

2 Millionen Franken.

Die katholische Kirche in Schöftland wird derzeit saniert. Die Arbeiten sollen im August fertig sein. Bild: zvg

Nicht Durchsturz verhindern, sondern Aufprall abdämpfen

Die Sanierung hat im April begonnen, und bereits zeichnet sich ab, dass das Projekt weit über Schöftland hinaus bekannt werden dürfte. Das liegt an den dabei eingesetzten Arbeitssicherheitsmassnahmen. Am Boden liegen spezielle Luftkissen zur Sicherheit jener, die auf dem Dach arbeiten. Werner Ryter, Ressortverantwortlicher Liegenschaften der Kreiskirchenpflege Aarau und Präsident der Baukommission, erklärt stolz: «Unter den strengen Auflagen und Kontrollen der Suva hat sich dieses System schweizweit erstmals bewährt.» Die Suva, die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, ist der grösste Unfallversicherer der Schweiz und somit auch für Prävention zuständig.

Grund für die Massnahmen ist die neue und totalrevidierte Bauarbeitenverordnung, die per 2022 in Kraft getreten ist. Die schreibt neu unter anderem auch weiterreichende Massnahmen zum Schutz der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter vor. Ryter führt aus: «Bei der Montage von vorgefertigten Dach- und Deckenelementen ist ein Auffangnetz oder ein Fanggerüst erforderlich.»

Da im Innenraum der Kirche aus Platzgründen nicht einfach ein Netz aufgehängt werden kann, sind laut Verordnung gleichwertige Massnahmen nötig. Darum kommen hier nun speziell für diesen Zweck angefertigte und mit Luft gefüllte Kissen der Firma Spanset AG zum Einsatz. Die werden mit Blachen miteinander verbunden und je nach Höhe ein- oder zweilagig ausgelegt. Ryter: «Die Sturzkissen haben die Aufgabe, nicht den Durchsturz zu verhindern, sondern den Aufprall so abzudämpfen, dass Mitarbeitende keine schweren Verletzungen erleiden.»

Kissen sollen schweizweit in Verkehr gebracht werden

Auch der zuständige Sicherheitsspezialist und Teamleiter Holz Papier Kunststoff von der Suva, Markus Sidler, freut sich, dass das Pilotprojekt so umgesetzt werden konnte: «Wir haben bereits vor ein paar Jahren versucht, solche Sturzkissen in der Schweiz zu etablieren.» Im englischsprachigen Raum hätten sich diese seit längerem etabliert, hierzulande leider nicht.

Das ändert sich nun mit der revidierten Bauarbeitenverordnung – weil die Absturzhöhe bei Montagearbeiten konsequent von 3 auf 2 Meter reduziert wurde, sind ergänzende Lösungen gefragt. Also nahm die Suva einen neuen Anlauf. In Zusammenarbeit mit zwei Berufsverbänden, Holzbau Schweiz und Gebäudehülle Schweiz. Zusammen hat man einen Inverkehrbringer ins Boot geholt; also ein Unternehmen, welches die Kissen beschaffen kann. Sidler: «Nach Zusage der Suva, die Sturzkissen neben Auffangnetz oder Fanggerüst als ergänzende Schutzmassnahmen zu akzeptieren, hat sich das Unternehmen bereit erklärt, sie zu importieren.»

Geht es nach der Suva, soll das Pilotprojekt in Schöftland nun weiter verfolgt werden. Sidler erklärt: «Der Inverkehrbringer ist nun für die Erstellung der notwendigen Dokumente für die Schweiz zuständig.» Danach können die Sturzkissen schweizweit in Verkehr gebracht werden. Oder wie Werner Ryter sagt: «Das Projekt liefert wertvolle Erfahrungen, um die Sicherheit der Arbeitenden in der Schweiz weiter zu verbessern.»