Schöftland Schweizweite Neuheit: Eine Art «Mario Kart» in Schöftland Ab nächster Woche bietet das «Cinema8» in Schöftland «Game of Karts» an. Das französische Spiel ist eine Mischung aus Elektrokart-Rennen und Videospiel und ist neu in der Schweiz.

Über die Rennstrecke rasen und die Gegner sabotieren: Das geht in «Game of Karts» und ist sogar nötig. Bild: Screenshot Sodikart

Das ultimative Kart-Erlebnis, eine Mischung aus Karting und Videospiel. So bewirbt das französische Unternehmen Sodikart, laut eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von elektrischen Gokarts, seinen neusten Wurf.

«Game of Karts» soll tatsächlich eine Brücke zwischen dem seit den 1950ern existierenden und damit schon fast altmodischen Gokart und der digitalen Welt schlagen. Das Prinzip erinnert an den berühmten Spieleklassiker «Mario Kart»: Man rast in einem Kart über die Rennstrecke und sammelt virtuelle Utensilien (sogenannte Power-ups) auf, die den Gegnern das Leben schwer machen. Von Raketen, welche den Spieler vornedran treffen und verlangsamen, über Schutzschilde und Tempo-Beschleuniger bis hin zu Blitzen, welche alle Gegner verlangsamen; das Spiel bietet viel Spass und genug Potenzial, langjährige Freundschaften zu beenden.

Der offizielle Trailer von Sodikart Video: Youtube

Weltweit gibt es derzeit fünf Orte, wo das Spiel angeboten wird, vier davon in Frankreich und einer in Spanien. Ab nächster Woche kommt der sechste – und damit schweizweit erste – Standort hinzu, und zwar im Cinema8 in Schöftland. Buchungen sind ab dem 6. September möglich, ab fünf Personen. Das ganze hat natürlich seinen Preis: Kosten normale Gokart-Rennen à 8 Minuten 25 Franken pro erwachsene Person, sind es bei «Game of Karts» 40 Franken beziehungsweise 200 Franken zu fünft. Maximal möglich sind zehn Personen, die sich gleichzeitig ein Rennen liefern können.

Sodikart will laut eigenen Angaben rund acht Jahre an «Game of Karts» getüftelt haben. Auf der ganzen Rennstrecke werden Laserprojektoren und Lautsprecher verteilt; Licht und Geräusche sollen den Rennspass noch immersiver gestalten. Verständlich: Wenn man den nervigen Mitspieler vor sich schon einmal mit einer virtuellen Rakete ausser Gefecht setzen und an ihm vorbeidüsen kann, will man auch voll dabei sein.