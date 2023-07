Schöftland «Jetzt geht’s ans Eingemachte»: In knapp einem Monat wird der Schöftler Schlossgarten zur Theaterbühne Nach einer Reihe von unerwarteten Absagen, laufen die Proben für das Freilichttheater «So(h)retaler Trä(u)mli» auf Hochtouren. Am 18. August startet die erste der elf Vorführungen.

Regisseur Beat Erni gibt letzte Anweisung, bevor die Probe zum Stück «So(h)re Trä(u)mli» starten. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Im Schöftler Schlossgarten ist am Montagabend die Zeit zurückgedreht worden – zumindest für ein paar Stunden. Während der Proben für das Freilichttheater «So(h)retaler Trä(u)mli» trugen die Frauen lange Röcke, einige auch ein Kopftuch. Die Männer waren entweder im Anzug mit Hosenträgern, Krawatte und teils auch Hut oder sie trugen ein Sennenchutteli. Das Stück spielt mehrheitlich um das Jahr 1960 und handelt vom Kampf um eine durchgehende Bahnlinie von Aarau bis ins luzernische Triengen.

Ursprünglich war das Projekt im Jahr 2020 geplant gewesen. Nach der Coronapandemie wurde die Suche nach Schauspielerinnen und Schauspielern Ende 2022 erneut gestartet – anfänglich mit Erfolg. Zu vergeben waren 29 Sprech- und 50 Statistenrollen. Im Januar konnten Interessierte vorbeikommen. «Ich habe ihnen das Projekt vorgestellt und sie konnten sich anmelden», erzählt Regisseur Beat Erni. Bis auf drei seien nach dem Anlass alle Rollen besetzt gewesen.

Eine Woche später erreichten Erni und Ruedi Maurer, Präsident des Theatervereins Schöftland, eine schlechte Nachricht nach der anderen, wie Maurer erzählt: «Eine ganze Reihe von Leuten, die sich angemeldet hatten, haben uns wieder abgesagt.» Dies, nachdem die Sprechrollen bereits verteilt waren. «Ich bin erschrocken ab der Mentalität, die zum Teil herrscht», sagt Maurer.

Ferienverbot bis zur Premiere

Mittlerweile habe man alle Rollen wieder verteilen und mit den Vorbereitungen für das Stück beginnen können. «Mit den Proben bin ich sehr zufrieden. Es funktioniert alles so weit», sagt Regisseur Erni. Bisher habe man vor allem die knapp 30 einzelnen Szenen geprobt. In einem nächsten Schritt würden die nun zusammengehängt werden. «Das ist der anspruchsvollste Teil. Machen wir die Übergänge nicht spannend, laufen uns die Gäste nach drei Szenen davon», sagt Erni. «Er hat allen ein Ferienverbot gegeben», ergänzt Vereinspräsident Maurer und lacht.

Requisiten und die Kleidung haben die Schauspielerinnen und Schauspieler selber organisiert. Bild: Natasha Hähni

Für die nächsten vier Wochen ist nun an jedem Montag und Freitag eine Probe im Schlossgarten geplant. Die Kleidung und die Requisiten bringen die Schauspielerinnen und Schauspieler jeweils selber mit. «Es ist viel Eigeninitiative gefordert», sagt Erni. So müssen sich alle mit ihrem Charakter auseinandersetzen. «Wer einen Lehrer spielt, muss dann beispielsweise wissen, dass ein Hemd und eine Krawatte damals Pflicht für den Beruf waren», ergänzt er.

Nicht alles wird aber geschichtsgetreu umgesetzt – bewusst nicht. So beispielsweise bei einem Protest, der vorgeführt wird. «Frauen haben zu Beginn der 60er Jahren auf dem Land noch nicht wirklich politisiert. Dennoch sind in unserer Version viele Frauen mit dabei», sagt der Vereinspräsident Maurer. Auch komme eine Liebesgeschichte im Stück vor, die es so nie gab. «Eine schöne Liebesgeschichte ist doch das Salz in der Suppe», sagt Erni. Neben dem historischen Teil führen zwei Narren mit Kommentaren und und Gesang auch in die Gegenwart und durch Fantasiewelten.

Die beiden Narren führen durch die gesamte Erzählung. Bild: Natasha Hähni

Theaterszene nach 100 Jahren wieder beleben

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Freilichttheaters kommen in diesem Jahr von nah und fern. «Wir haben Leute aus Schöftland und den umliegenden Gemeinden aber auch solche von weiter weg», sagt Maurer. Teils kommen sie sogar aus dem Nachbarkanton. Insgesamt seien mehr Männer dabei als Frauen, erzählt er. Einer der Gründe: «Wir haben im Dorf eine relativ starke Seniorenbewegung», sagt Maurer und ergänzt: «Der Vorteil bei ihnen ist, dass sie meistens Zeit haben.» Die Herren würden im Stück vor allem Statistenrollen übernehmen.

Das sei auch für die Zukunft von Vorteil. Geplant sei, die Tradition des Theatervereins in Schöftland wieder aufleben zu lassen und regelmässig Vorstellungen zu veranstalten. «In den 1920er-Jahren war das Theater fest in Schöftland verankert», sagt Maurer. Auf dem Dachboden des Gemeindehauses stehe bis heute eine Kiste voller Requisiten von damals.

Die Tribüne, das Sound- und das Lichtsystem werden erst knapp zehn Tage vor der Premiere im Schlossgarten aufgestellt. «Jetzt geht’s ans Eingemachte», sagt Erni. Aus Erfahrung geht er davon aus, dass jetzt niemand mehr abspringen wird. Seine Hoffnung für das Stück sei, dass diejenigen, die jetzt mitmachen, Freude am Stück haben. Maurer ergänzt: «Natürlich wären elf ausverkaufte Vorstellungen wunderbar. Am wichtigsten ist aber, dass alle Plausch haben.»