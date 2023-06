Schöftland «Schläckzüg» aus der Vergangenheit und Nachwuchssängerinnen: Am Wochenende ist Jugendfest Am 23. und 24. Juni ist in Schöftland Jugendfest unter dem Motto «Zrogg id Zuekonft». Trotz anderthalb Jahren Vorbereitung sorgte eine kurzfristige Absage für Aufregung.

Der VW-Bulli war schon in den 60er-Jahren Teil des Jugendfest-Umzugs. Dieses Jahr fährt er ganz am Schluss. Bild: zvg

«Das Unternehmen, bei dem wir das Kettenkarussell und die Schifflischaukel gemietet haben, ging Konkurs», erzählt Anja Gestmann. Rund anderthalb Jahre hat das Organisationskomitee das Jugendfest geplant. «So etwas kann man halt nicht voraussehen», sagt die Gemeinderätin. Glücklicherweise habe der Bauamtsleiter kurzfristig Ersatz für den Lunapark organisieren können.

Ansonsten sei die Vorbereitung dank dem motivierten OK ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Für den Freitagabend ist die Talentshow «The Voice of Schöftland» geplant. Zehn Schülerinnen und Schüler haben sich gemäss Gestmann dafür angemeldet und stellen sich einer prominenten Jury, bestehend aus Monika Schär (Trauffer), Michael Sokoll (AZTon) und Schöre Müller (Span).

Während des Jugendfests können sich die Besucherinnen und Besucher die Fotoshow zu vergangenen Jugendfesten im Schulzentrum anschauen. «Die Vorbereitung darauf war bereits ein Highlight», erinnert sich Gestmann. So hätten viele Bürgerinnen und Bürger ihre Archive auf alte Bilder aus der Gemeinde durchstöbert. Allen voran Erich Müller, er führte lange ein Fotogeschäft in der Gemeinde. Am Samstagabend führt die Pfadi zudem eine Feuershow auf.

Einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht auch der Umzug am Samstagmorgen. «Die Behördenvertreter werden ‹Schläckzüg›, das es auch schon früher gab, verteilen», sagt Gestmann. Traubenzucker-Lippenstifte, Tic-Tacs und Carameltäfeli, um nur einige zu nennen. Ganz im Sinne des Mottos «Zrogg id Zuekonft» soll gezeigt werden, dass früher nicht alles schlechter war, einiges aber für die Zukunft angepasst werden kann. Um nicht unnötig Abfall zu produzieren, werden am Umzug nicht übermässig viel Dekorationen mitgetragen, wie Gestmann erklärt.

Die Schülerinnen und Schüler werden am Umzug schlicht gekleidet sein, schwarz und weiss. Zwischen Mädchen und Jungen werde dabei nicht unterschieden. «Jedes Kind soll Schwarz-Weiss kombinieren, wie es will», so Gestmann. Den Blick in die Zukunft wolle man unter anderem mit einem E-Bulli zeigen, der den Umzug anführen wird. Die Vergangenheit mit einem alten VW-Bulli fährt am Schluss.

Keine tiefere Bedeutung hat der Startzeitpunkt des Umzugs, wie Gestmann festhält: «Wir starten um 11.11 Uhr, damit wir am ÖV vorbeikommen.»