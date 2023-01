Schöftland Neues Alterszentrum entsteht an selber Stelle wie das alte – aber später als erhofft Die Standortfrage für den Alterszentrum-Neubau ist geklärt. Gebaut wird aber wohl nicht vor 2025.

Das «Suhrental Alterszentrum» ist in die Jahre gekommen. Nadja Rohner

Als Ralph Bürge im Frühling 2022 beim «Suhrental Alterszentrum» das Verwaltungsratspräsidium übernahm, hatte er Grosses vor: Schon in drei Jahren, also 2025, soll der Neubau stehen. Dieser ist nötig, weil das heutige Gebäude arg in die Jahre gekommen ist. Es stammt, zumindest im Kern, aus den 1960er-Jahren. Eine Sanierung kommt nicht infrage.

Nun zeigt sich, dass der Zeitplan etwas gar sportlich war. «Die Planung des Neubaus geht vorwärts, nicht ganz so schnell, aber mit viel Substanz», sagt Bürge auf Anfrage. Mittlerweile hat man sich auf einen Standort für den Neubau geeinigt; das hat offenbar etwas gedauert. Das neue Alterszentrum entsteht – an der Stelle des alten. Das mag logisch klingen, ist aber Ergebnis jahrelanger, aufreibender Diskussionen.

Ralph Bürge. Mario Heller / MAN

Die Geschäftsleiterin und der frühere Verwaltungsratspräsident hatten sich stets stark gemacht für einen Neubau auf dem Kiesplatz vor dem Heim, den man dann beziehen könnte, wenn er fertig ist – ohne Provisorien. Doch die Gemeinde wollte den Kiesplatz nicht hergeben. Der damalige Ammann Rolf Buchser sagte in der AZ: «Das ist ein öffentlicher Platz, den wir ganz bewusst freihalten wollen. Den Mehrwert dieses Platzes im Dorfzentrum opfern wir nicht für ein Bauprojekt des Alterszentrums.» Das sorgte wiederum dafür, dass die Verantwortlichen des Alterszentrums einen allfälligen Wegzug in Aussicht stellten.

Aber nun geht es definitiv am alten Standort vorwärts. Wie Verwaltungsratspräsident Bürge sagt, braucht es unter Umständen ein Provisorium – wo es genau hinkäme, sei noch nicht final entschieden. An der Verwaltungsratssitzung vom Februar würden Weichen gestellt, danach das Projekt den Aktionärsgemeinden vorgestellt und an der Generalversammlung beschlossen. «Wir gehen davon aus, dass dann intensiv an der Umsetzung gearbeitet werden kann.»

Bürge hofft, 2025 mit dem Bau beginnen zu können. Vorher braucht es ein Baubewilligungs- und wahrscheinlich ein Submissionsverfahren.