Schöftland «Manchmal muss man gross denken, um den Tieren zu helfen»: In Schöftland soll bald eine neue Auffangstation für Tiere entstehen Piet Umiker hat schon eine Tierhotel und den Verein für schutzbedürftige Hunde aufgebaut. Nun folgt ein weiteres Projekt: eine Auffangstation für Hunde, Katzen, Kleintiere, Reptilien und eine Igelstation.

Mit dem Tierhotel hat für Piet Umiker alles angefangen. Bild: Fabio Baranzini

«Anfang nächstes Jahr sollten wir soweit sein», erzählt Piet Umiker. Dann soll seine neue Tierauffangstation in Schöftland ihre Türen öffnen. Gemäss Handelsregistereintrag plant er am Grienackerweg 3 unter anderem «Tiermedizinische und pflegerische Versorgung von kranken, verletzten und geschwächten Tieren», sowie fachgerechte Auswilderung und Aufklärungsarbeiten zu betreiben. Ausserdem werden Hunde dort dazu erzogen, in Altersheime gehen zu können, um die Bewohnenden zu besuchen.

«Manchmal muss man gross denken, um den Tieren zu helfen», sagt der Schöftler. Neben seinem neuen Projekt führt Umiker ehrenamtlich auch den Verein für schutzbedürftige Hunde, den Verein Igel-Hilfe und das «Tierhotel 5 Stern». Mittlerweiler sind seine Tierschutzvereine auf dem Weg zum Erfolg, sodass Umiker zusätzlich zum Ausbau des Standorts Schöftland vor allem am Hauptstandort in Niedergösgen massiv ausbauen will.

Für rund eine halbe Million Franken sollen zwei doppelstöckige Container aufgebaut werden, wo mehr Hunde, Katzen, Kleintiere (zum Beispiel Igel und Vögel) sowie Reptilien (etwa Schildkröten) aufgenommen werden könnten. «Langfristig soll Niedergösgen unsere Hauptauffangstation werden», so der Unternehmer. In Schöftland sollen dann nur noch Büros sein.

Erst Anfang April erhielt sein Verein Igel-Hilfe aber die Baubewilligung für den 20'000 Franken teuren Ausbau des Gebäudes in Schöftland. Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, hätten im Idealfall 40 Katzen, 40 Hunde, 50 Kleintiere und etwa 80 Igel Platz. «Dafür muss aber die Finanzierung stimmen», sagt Umiker. Aktuell läuft für das Projekt eine Spendenaktion. Gerettete Tiere haben gemäss Umiker oft viele Krankheiten. Es bringe niemandem etwas, wenn der Verein einfach Tiere aufnimmt, um die er sich nicht angemessen kümmern kann. «Unsere oberste Priorität ist, den Betrieb tiergerecht und professionell zu führen», sagt er.

Beispielsweise bei der Lagerung der Medikamente habe der Verein das System aus dem Kantonsspital Aarau kopiert. «Bei vielen Auffangstationen liegen die Medikamente einfach rum, das wollen wir nicht», sagt der 36-jährige. Auch das Reservations- und Buchungssystem sei professioneller als bei vielen vergleichbaren Tierschutz-Einrichtungen. «So viel sind wir den Spenderinnen und Spendern schuldig», findet Umiker. Die Kosten für die Programme decke er übrigens nicht mit Spendengeldern, sondern mit Einnahmen aus seinem Tierhotel. Langfristig sei sein Ziel, den Tierschutz neu zu erfinden. Nur wenn der unternehmerische Teil stimme, könne man auch mehr für die Tiere machen.