Schöftland Jugendlicher ohne Ausweis stürzt mit Motorrad – sein Gefährt verletzt einen 83-jährigen Fussgänger In Schöftland hat ein Töff einen Fussgänger verletzt. Über das Fahrzeug hatte zuvor ein Jugendlicher die Kontrolle verloren. Der 15-Jährige fuhr ohne erforderlichen Ausweis.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 11:30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Schöftland. Ein 15-jähriger Lenker fuhr mit einem Motorrad Yamaha in Richtung Oberdorf, als er in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte.

Das Motorrad kollidierte in der Folge mit einem 83-jährigen Fussgänger. Dieser wurde verletzt und musste mit der Ambulanz ins Krankenhaus überführt werden. Auch der Motorradlenker begab sich in Spitalpflege.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer hatte das Motorrad ohne erforderlichen Führerausweis gelenkt. Ausserdem teilt die Kantonspolizei mit, dass das Motorrad nicht eingelöst war. (cri)

