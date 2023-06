Schöftland Jugendfest-Motto «Zrogg id Zuekonft»: Schleckzeug von anno dazumal und Kleider in Schwarz und Weiss Blumen sorgten für Farben am Schöftler Jugendfest – dazu gab's viel Musik und eine «Voice of Schöftland».

Jugendfest Schöftland 2023 unter dem Motto «Zrogg id Zuekonft» Bild: Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Kein fantasievolles Gebastel mit der Gefahr, zu überborden, im Bestreben, einander übertrumpfen zu wollen. Und das für einen halbstündigen Auftritt auf der Dorfstrasse. «Zrogg id Zuekonft» heisst das Motto, und die Bilder aus früheren Jahren zeigen – vor allem die Schwarz-weiss-Aufnahmen, im Schulhaus zu sehen –, dass man sich damals einfach herausgeputzt hat. Das sagt einer, der es wissen muss und eben ein Bild fotografiert, das seine Kollegen von damals zeigt: Alex Haller, Jahrgang 1950. «Einer von denen bin ich», sagt er und weist auf einen Musikanten hin, der hinter dem Bass nicht zu erkennen ist.

Farben bringen also nicht die Kleider, da man sich auf Schwarz und Weiss beschränkt. Die Blumen, seien es Rosen oder Sonnenblumen, kommen auf dem Festzug prächtig zur Geltung, zumal die Sonne sich nicht zurückhält. Und ein farbiges Kränzchen im Mädchenhaar ist ja nicht verboten. Für die Marschmusik, auf den «Langnauer Marsch» folgt «Smoke on the Water», sind die Musikanten aus Muhen zuständig. Behördenmitglieder verteilen Süssigkeiten von einst und heute. Applaus vom Strassenrand gibts für die 750 Kinder aus dem oberen Suhren- und aus dem Ruedertal.

Bedeutung solcher Feste ist nicht zu unterschätzen

Der Flashmob aller Klassen zu «I bi da für di» von Luca Hänni bringt alle Schülerinnen und Schüler noch einmal richtig in Bewegung – und wer im Alterszentrum lebt, hat auch etwas davon. Schulleiter Dino Carpanetti weist auf die Bedeutung von solchen Festen hin – neue Leute kennen lernen, Freundschaften schliessen, die Freude am Leben teilen: «Geniesst das Fest in vollen Zügen!» Ins gleiche Horn bläst Gemeinderätin Doris Hürzeler aus Reitnau. Sie lässt die Klassen aus den verschiedenen Dörfern richtig Lärm machen.

Die Schüler haben aber auch das Wort. Severin Schweizer kommt von Zeitreisefilmen auf die Gegenwart zu sprechen. Sein Fazit: «Veränderung braucht keine Zeitmaschine.» Vielmehr gehe es darum, in kleinen Schritten mit Leidenschaft vorwärtszugehen. Svenja Diethelm meint, es sei «nie zu spät, Träume zu verwirklichen». Ihr Rezept: an sich und seine Freunde glauben. Raffaele Clerk gewinnt der Coronazeit positive Effekte ab: mehr draussen sein, mehr Sport machen, mehr mit Freunden unternehmen als vor dem Fernseher Zeit verbringen. Das grösste Geschenk: Er hat die Grossmutter wieder einmal gesehen. Sein Fazit: «Das Zusammensein mit seinen Lieben ist keine Selbstverständlichkeit.»

Zahlreiche Verpflegungsstände, Spielattraktionen, Chilbibetrieb und musikalische Darbietungen diverser Genres, vom Celloensemble bis zu azTon mit Gastauftritt von The-Voice-Gewinner Max Hochuli aus Staffelbach, am Freitagabend gekürt, machten aus dem Jugend- ein dreitägiges Dorffest.