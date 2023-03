Schöftland In diesem Thai-Shop können bedürftige, ältere Menschen gratis Essen holen Weitergeben statt wegwerfen, so lautet die Devise von Yuphin Heber. Was am Abend vom Take-away-Angebot ihres Thai-Shops übrig bleibt, gibt sie älteren Menschen mit wenig Geld kostenlos ab.

Zum Mitnehmen gibt es Thaicurry, gebratenen Reis oder gebratene Nudeln. Bild: zvg

Am Fenster des Kon-Thai-Shops in Schöftland hängt seit ein paar Wochen ein Zettel. «Liebe alte Leute, die in Schöftland wohnen und wenig Geld haben. Gegen Abend, von Montag bis Samstag (17.30 bis 18 Uhr), dürfen Sie das Essen bei mir gratis abholen», heisst es darauf. Ein Foto dieser Nachricht wurde in einer Schöftler Facebook-Gruppe von einer Userin mit dem Kommentar «Was für eine tolle Aktion», geteilt.

Hinter der Aktion steckt Yuphin Heber. Erst Ende 2022 hat sie in Schöftland ihren Thailaden mit Take-away eröffnet. Die Idee zur Essensausgabe hatte sie Anfang Monat. «Ich habe grossen Respekt vor älteren Menschen», erklärt Heber. Ihr Ziel sei es, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Thaicurry und gebratener Reis

Yuphin Heber lebt seit 25 Jahren in der Schweiz und leitet drei Unternehmen sowie ein Festival. Bild: zvg

Das könne sie am besten mit Essen. Täglich von 10.30 Uhr bis 17 Uhr bietet sie in ihrem Shop Essen zum Mitnehmen an. Was bis dann nicht weggekommen ist, können dann jeweils ältere, bedürftige Menschen abholen. Meistens gebe es warme Gerichte wie Reis mit Curry, gebratenen Reis oder gebratene Nudeln.

«Ältere Personen haben es nicht immer einfach, da sie oft nur von ihrer Rente leben», erklärt Heber. Das sei einer der Gründe, wieso sie sich entschieden habe, diese Demografie mit ihrem Angebot anzusprechen. Ausserdem würden die älteren Menschen Heber aber auch öfters in ihrem Laden besuchen kommen. «Wir reden und lachen viel. Das ist alles, was ich von ihnen brauche», sagt sie. Das Angebot kommt trotz kurzer Laufzeit bereits so gut an, dass sie an manchen Abenden nicht genug Essen hat. «Dann schreibe ich jeweils den Namen auf, damit sie am nächsten Tag sicher etwas bekommen», so die 47-Jährige.

Noch kein Ende in Sicht

Die Ausgabezeit ist jedoch zeitlich bis 18 Uhr begrenzt. Dann müsse sie jeweils abwaschen und aufräumen, um den Laden zu schliessen. Es ist nicht ihr einziger. Ein weiterer Thai-Shop befindet sich im luzernischen Hochdorf. In Schöftland hat sie zusätzlich noch ein Massagelokal. Ausserdem organisiert Heber das «We Love Thailand»-Festival im Aarauer Schachen. Das nächste findet vom 28. bis 30. April 2023 statt.

Wie lange Yuphin Heber weiter gratis Essen ausgeben wird, weiss sie noch nicht. Ans Aufhören denkt sie aber noch lange nicht. Auch daran, ob sich die Aktion finanziell lohnt, verliere sie keinen Gedanken. Zu schön seien die Interaktionen mit den Menschen: «Ich sehe den Personen immer an, wir fröhlich sie mein Essen macht, das reicht mir völlig.»