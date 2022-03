Schöftland «Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt»: So wollen die neuen Inhaberinnen das «Gsondheitshus» verändern 40 Jahre nach dessen Eröffnung haben Luciana Mele und Astrid Rohr neu das «Gsondheitshus» in Schöftland übernommen.

Astrid Rohr (links) und Luciana Mele haben mit ihrem «Gsondheitshus» noch ganz viel vor. Valentin Hehli/WYS

Zu Beginn der 80er-Jahre öffnete die «Praxis für Naturheilverfahren/Tanz- und Therapiestudio Monique» in Schöftland ihre Tore. 40 Jahre lang gab es hier alternative Heilmethoden, Rückbildungsturnen, Yoga; eben alles, was das Naturheilkunde-Herz begehrt.

Viele Stunden leitete Inhaberin Monique Gächter selber. «Neben ihrer Praxis gab es im Gebäude aber auch Ballettunterricht», erinnert sich Farbtherapeutin Astrid Rohr. Die heutige Mitinhaberin des «Gsondheitshus» – so heisst das Lokal heute – arbeitete bereits unter Gächter an der Dorfstrasse 9. «Jeweils am Dienstagnachmittag war bei uns Kinderballett. Da herrschte Jubel und Trubel», so die 50-Jährige lachend. «Kinderballett bieten wir auch jetzt wieder an», ergänzt Luciana Mele.

Nach vier Jahrzehnten hat sich Monique Gächter im Februar dieses Jahres offiziell aus dem Geschäft zurückgezogen – und haben die beiden Neuen das Gsondheitshus übernommen. Im ersten Stock des Gebäudes werden Bewegungsstunden wie Yoga, Pilates und mehr angeboten. In in der Praxis wird zudem Farbtherapie durchgeführt. Inhaber des Hauses sind seit zwei Jahren die Schöftler Ortsbürger.

Yoga hilft beim Aussteigen aus der Badewanne

Bevor Mele und Rohr damit beginnen konnten, ihre Vision für das Lokal umzusetzen, mussten sie in den letzten Monaten einiges umstellen, umbauen und aussortieren. Gächter habe viel hinterlassen. «Es war ihr Lebenswerk», sagt Rohr. Diese Arbeit habe viel Geduld gebraucht.

Als Mele vor rund drei Jahren im Gsondheitshus begann, Stunden zu geben, lernte sie Rohr erstmals kennen. Als es darum ging, das Geschäft zu übernehmen, konnte sich Rohr bereits niemand anderen als Geschäftspartnerin vorstellen. Genau wie ihre Persönlichkeiten ergänzen sich ihr zufolge auch ihre Arbeitsfelder. Sie behandle Chakras (bewusste Energiezentren) mittels Farbtherapie und Massagen, «Luciana macht dasselbe mit Yoga».

Bei Luciana Mele können 80- und 20-Jährige dieselebe Yoga-Stunde besuchen. Valentin Hehli / WYS

Wie Rohr erzählt, könne Farbtherapie bei vielen Beschwerden und Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Essstörungen oder Stress den Heilungsprozess beschleunigen. «Man kennt es auch aus der Psychologie, Farben haben spezifische Energien.» Ist eine Kundin oder ein Kunde nicht vertraut mit alternativen Heilmethoden, so habe die Person im Gsondheitshus immer noch die Möglichkeit, ihrem Körper mit einer Massage oder einer Bewegungsstunde etwas Gutes zu tun. Im Zentrum ihrer Tätigkeiten stehe letztendlich immer der Mensch.

So kommt es immer wieder mal vor, dass Luciana Mele ihre Yoga-Stunden komplett umkrempelt, weil eine Kundin oder ein Kunde mit einer Beschwerde in die Stunde kommt.

Astrid Rohr bietet Farbtherapie im «Gsondheitshus» an. Valentin Hehli / WYS

Für fast jedes Problem hat die 55-Jährige eine passende Übung. «Vor ein paar Wochen kam ein junger Mann, der Schulterschmerzen hatte. Also habe ich die Stunde in ein Rücken-Schultertraining angepasst.» Als eine Kundin sie um Hilfe bat, weil ihr Ehemann Mühe beim Aussteigen aus der Badewanne habe, zeigte ihr die Yoga-Instruktorin eine Übung, die beim richtig Aufstehen helfen kann.

Bald sollen «Retreats» geplant werden

Die personalisierte Betreuung wird von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt. Viele von ihnen waren bereits bei der Vorgängerin des Duos in Behandlung, einige von ihnen schon seit mehreren Jahrzehnten. «Die Menschen sind sehr dankbar, dass die Praxis und das Studio weiter geöffnet sind», so Mele. Dennoch freue sie sich auf einen wachsenden Kundenkreis. Die Durchmischung der Kundschaft sei etwas, was sie an ihren Bewegungsstunden sehr schätze. «In einer Yoga-Stunde können ein 80-Jähriger und eine 20-Jährige dieselben Übungen machen», sagt sie.

Am 2. April organisieren die beiden einen Tag der offenen Tür. Schon bald darauf wollen Astrid Rohr und Luciana Mele sogenannte «Retreats» organisieren. Also Gruppenreisen, bei denen man sich ein paar Tage Zeit für sich nehmen kann, Yoga praktiziert, Massagen erhält, «und die Seele baumeln lassen kann». Ähnlich hoffen die beiden Ende Jahr selber etwas abschalten zu können, wie Mele lachend erzählt: «Astrid und mir würde ein solches Retreat sicherlich auch gut gefallen.»

Tag der offenen Tür Samstag, 2. April, 11 bis 14 Uhr Infos: www.gsondheitshus.ch