Schöftland Gmeind stimmt erneut über Surtel-Revitalisierung ab – diesmal geht es um die Planung Am 16. Juni stimmen Schöftlerinnen und Schöftler über Einbürgerungen, Schulbeleuchtung und die Revitalisierung der Surtel ab.

Werden Personen in Schöftland bald vom Gemeinderat eingebürgert? Bild: Mathias Förster

An der kommenden Gemeindeversammlung vom 16. Juni wird sich das Schöftler Stimmvolk erneut mit der Revitalisierung des Surtelbachs auseinandersetzen müssen. An der Wintergmeind 2022 wurde der Verpflichtungskredit für das Projekt nicht angenommen. Nun beantragt die Gemeinde einen Planungskredit über 35’000 Franken. «Die Linienführung des revitalisierten Bachs soll so festgelegt werden, dass die künftigen landwirtschaftlichen Nutzflächen optimal bewirtschaftet werden können», schreibt die Gemeinde in ihrer Botschaft.

Weiter entscheiden die Schöftlerinnen und Schöftler über eine Änderung in der Gemeindeordnung. Wie es schon vielerorts Praxis ist, soll künftig der Gemeinderat über eine Einbürgerung entscheiden und nicht mehr die Gemeindeversammlung. Sagen die Stimmberechtigten Ja, muss das Geschäft am 22. Oktober noch an die Urne. Weiter sollen 380’000 Franken für die Sanierung der Beleuchtung am Bezirks- und Musikschulhaus genehmigt werden.

Das Rechnungsjahr 2022 schliesst Schöftland mit einem Minus von knapp 2,7 Millionen Franken ab. Dies unter anderem, weil sich der Verkauf des Hauses an der Bahnhofstrasse 4 (Standort neues Bahnhofgebäude) verzögert hat. Wie schon mehrmals angekündigt, wird der Steuerfuss in Schöftland wohl ab 2024 von 97 auf 100 Prozent angehoben.