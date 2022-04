Schöftland Gemeinde stoppt die Planung: Das war's für das Bahndepot Hegmatte Das abschliessenden Fachgutachtens der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission liegt vor. In der Folge stoppt der Schöftler Gemeinderat die Weiterführung des Projekts.

Das Mühleareal in Schöftland mit alter Fabrikantenvilla (mit grünen Fenstern) und den Industriebauten. Flurina Dünki

Der Gemeinderat stoppt die Planung für ein neues Bahndepot von Aargau Verkehr (AVA) in Schöftland. Als Standorte waren die Hegmatte oder allenfalls das Mühleareal in Diskussion. Doch nun liegt das abschliessende Fachgutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) vor. «Die darin enthaltenen Feststellungen sowie die daraus resultierenden Gespräche mit den Projektbeteiligten und die abschliessende Gesamtbeurteilung des laufenden Richtplan- und Nutzungsplanungs-Geschäfts haben den Gemeinderat zum Rückzug der laufenden Planungsarbeiten bewogen», teilt dieser mit.

Die ENHK hält demnach fest, dass aus ihrer Sicht der angestrebte Neubau einer Depot- und Werkstattanlage auf der Hegmatte (Standort «am Ortsrand») als schwere Beeinträchtigung des Ortsbilds von nationaler Bedeutung gilt. Zudem wird festgehalten, dass auch eine Realisierung der Depot- und Werkstattanlage «im Ort»» (im Mühleareal) negative Auswirkungen auf das Ortsbild entfalten würde, diese jedoch geringer ausfallen würden als auf der Hegmatte.

«Weiterführung des Projekts wäre nicht zielführend»

«Mit dem vorliegenden Bericht der ENHK erscheint die bisher geplante Realisierung der Depot- und Werkstattanlage auf der Hegmatte schwierig umsetzbar», so der Gemeinderat. «Der Schutz des Ortsbildes von nationaler Bedeutung aus der Ferne wird darin höher gewertet, als der nötige Ausbau der Bahninfrastrukturanlagen an geeigneter Stelle und eine so mögliche zukunftsträchtige Entwicklung und Verbesserung für das national bedeutende Ortsbild im Zentrum. Die laufende Planung in der bisher vor- und aufliegenden Form soll daher nicht weiter vorangetrieben werden.»

Nach einer Auslegeordnung «unter Berücksichtigung aller vorliegenden Daten und Fakten sowie Umstände» sei eine Weiterführung des Projekts auf der Hegmatte aus Sicht des Gemeinderates nicht zielführend. Dies obwohl der Gemeinderat weiterhin die Meinung vertrete, dass der Ausbau der Bahninfrastruktur «am Ortsrand» und der damit verbundene ursprüngliche Projektgedanke im Zuge der Zentrums-Entwicklung Schöftland (Entwicklung der Industrie gegen «aussen», Wohnbauten gegen innen) «eine für die Gemeinde Schöftland sehr positive Entwicklung dargestellt hätte». Gleichzeitig gelte es festzuhalten, dass der vorliegende Bericht der ENHK die an der Urnenabstimmung vom 29. November 2021 grossmehrheitlich angenommene Initiative zum Schutz der Landwirtschaftszone Hegmatte den bis dato vorliegenden Volkswillen stütze.

Initiativkomitee hat Initiative zurückgezogen

Der Gemeinderat hat nach Vorliegen, Prüfung und Würdigung des ENHK-Berichts mit den Vertretern des Vereins Pro Landwirtschaftszone Hegmatte die Lage besprochen. Dabei wurde auch das weitere Vorgehen bezüglich der per Anfang November 2019 eingereichten, in ihrem Wortlaut gegenüber der am 29. November 2021 angenommenen Vorlage konkreter und strenger abgefassten Initiative «Vollumfänglicher Erhalt der Landwirtschaftszone Hegmatte» diskutiert. Weil der Gemeinderat in der Hegmatte nun kein Bahndepot mehr bauen will, hat das Initiativkomitee die Initiative zurückgezogen.

Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, das laufende Richtplan und Nutzungsplanungsverfahren zurückzuziehen und somit das Geschäft «Teiländerung Nutzungsplanung Mühleareal/Hegmatte» einzustellen. «Die damit verbundenen Einwendungen werden somit obsolet», heisst es in der Gemeindemitteilung Die Nutzungsplanungen für die Gebiete Hegmatte und Mühleareal werden jeweils in für sich einzeln zu bearbeitende Geschäfte «zu gegebener Zeit» neu aufgenommen und beurteilt.