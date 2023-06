Schöftland Gault-Millau-Restaurant Schlossgarten schliesst Ende September Die Gemeinde stellt für Freitagabend Informationen in Aussicht, wie es mit dem Gebäude der Ortsbürger weitergehen soll.

Das Restaurant Schlossgarten (links) gehört den Ortsbürgern. Seit 2009 sind die aktuellen Wirte hier am Werk. Bild: Barbara Vogt

Gemäss dem «Landanzeiger» geht das Restaurant Schlossgarten per Ende September zu. Als Grund werden Corona-Folgen und Fachkräftemangel genannt. Der «Schlossgarten» gehört den Schöftler Ortsbürgern; Gemeindeschreiber Dario Steinmann stellt auf Anfrage der AZ für die Gemeindeversammlung am Freitagabend weitere Informationen in Aussicht.

Seit Jahren gehört der «Schlossgarten» zu den besten Aargauer Restaurants. Er hat aktuell – wie fünf andere – 15 Gault-Millau-Punkte; nur ein Restaurant im Kanton hat mehr.

Der «Falstaff» schreibt: «Der Schlossgarten ist ein lebendiger Ort, wo man sich trifft, plaudert, trinkt und speist. Die Küche ist modern, raffiniert und überraschend.»

Christian und Andrea Mitterbacher-Siebörger hatten das Restaurant 2009 übernommen. Nach nur zwei Jahren ging ihre «Kollektivgesellschaft Siebörger & Mitterbacher» Konkurs. Sie seien lediglich wegen «personeller Fehlentscheide» administrativ ins Hintertreffen geraten, beteuerten die beiden. Die Ortsbürger hielten an den Mietenden fest; und aus kulinarischer Sicht hat sich das gelohnt. (nro/nah)