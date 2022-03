Schöftland Forellen aus Uerkheim und Pralinés aus Gretzenbach – hier verkaufen die Produzenten ihre Ware selber Am Samstag, 5. März, findet der erste Schöftler Genussmarkt des Jahres statt. Der Markt hat Tradition, neue Gesichter sind dennoch immer gern gesehen.

Susanne Flückiger ist Geschäftsführerin der Bio Forellenzucht Flückiger in Uerkheim. Neben Forellen gibt es von ihr auch Kräuter und EM-Produkte (Effektive Mikroorganismen) am Genussmarkt. Emanuel Per Freudiger

Am Samstag, 5. März, gibt es auf dem Schöftler Schlossplatz Bioforellen, Biofleisch, italienische Spezialitäten, Hofspezialitäten, handgemachte Pralinés, thailändisches Essen, Linzer-Torten und Blumenschmuck, direkt vom Produzenten. Alle Ware stammt zudem aus der Region. Seit mehr als zehn Jahren findet der Markt in Schöftland statt. Selbst Corona machte dem ihm keinen Strich durch die Rechnung, wie Susanne Flückiger, Geschäftsführerin der Forellenzucht Flückiger in Uerkheim, sagt.

Am Markt, der von März bis Dezember immer am ersten Samstag im Monat stattfindet, sind sie eine der zehn Aussteller. «Einer ist saisonal, die anderen bleiben meistens gleich», so Flückiger. Die Anzahl Stände sei beim Markt aber keineswegs in Stein gemeisselt. «Wir würden uns natürlich sehr über neue Produzenten freuen.» An diesem Markt stehen nämlich keine Drittpersonen hinter der Kasse, wie Flückiger erklärt: «Bei uns verkauft immer der Produzent oder die Produzentin selber.» Aus der Umgebung sind auch viele Gäste. «Auch hier freuen wir uns natürlich immer über neue Gesichter.»