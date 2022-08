Schöftland Fast alle Tickets sind verteilt und die Zelte im Aufbau: «Bis jetzt läuft alles nach Plan» Am Wochenende vom 19. und 20. August wird in Schöftland das 800-Jahr-Jubiläum gefeiert. Trotz zwei Jahren Verschiebung sind schon fast alle Tickets verteilt.

Sollte es nötig sein, wird der Schöftler Ammann Thomas Buchschacher auch am Fest mit anpacken. Alex Spichale

Wer in den vergangenen Tagen beispielsweise zum Coop oder in die Bank Leerau musste, der hat es hat es mit Sicherheit schon gesehen: Das grosse Zelt auf dem Schöftler Festplatz. Hinter dem Zelt sind die Aufbauarbeiten schon im vollen Gange. Bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher werden jeweils am Samstag und am Sonntag an der 800-Jahr-Feier der Gemeinde erwartet.

Die Tickets dafür können noch bis Freitagnachmittag um 14 Uhr auf der Gemeindekanzlei gratis bezogen werden – vorausgesetzt es hat noch welche. Einen Abendverkauf wird es nicht geben. Auf dem Weg zu einer Sitzung am Dienstagnachmittag traf Buchschacher vor der Gemeindeverwaltung bereits eine Schlange von Menschen an, die ein Ticket holen gingen.

Die Draufgänger kommen nach «Heitere»-Auftritt nach Schöftland

«Das Dorffest ist ein Highlight, auf das die Bevölkerung gewartet hat», sagt Gemeindeammann Thomas Buchschacher. Das auch, weil die Feier coronabedingt um zwei Jahre verschoben wurde. «Klar hätten wir den Anlass vor einem Jahr durchführen können, dann hätten wir aber pro Tag nur die Hälfte der Gäste aufs Gelände lassen können», so der Ammann. Das habe man nicht gewollt. Zur Freude der Gemeinde sei das Programm dennoch gleich geblieben.

«Keiner unserer Acts hat abgesagt.»

So treten am Freitag die Mountain Crew und Rapper Bligg auf. Am Samstag stehen die Bands Heimweh und die Draufgänger auf der Bühne. «Die Draufgänger haben vergangene Woche schon am Heitere Openair mächtig Stimmung gemacht», sagt Buchschacher. Das werde ihnen bestimmt auch in Schöftland gelingen.

Neben den Musikacts sorgen Schöftler Vereine mit verschiedenen Essensständen und Bars für Verpflegung auf dem Festgelände: Der SC Schöftland betreibt beispielsweise ein Bierzelt mit Bar, die Metzgerei Berchtold verkauft Bratwürste, der BSV Schöftland Pommes frites und das Street Food Family Concept bietet Hamburger an.

Die Wiese und der Kiesplatz sowie der Rote Platz gehören zum Festgelände der 800-Jahr-Feier. Alex Spichale / WYS

Die Essensstände werden alle auf dem Roten Platz, die Festbänke aber unter einem Zelt aufgestellt. «Leider besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Wetter nicht ganz mitspielen wird», sagt Buchschacher. Aus diesem Grund werde man auch vor das Hauptzelt ein zweites aufstellen, das über den ganzen Kiesplatz reicht. «Bis jetzt läuft eigentlich alles nach Plan», sagt der Ammann. In den letzten Tagen habe man anfallende Aufgaben im «Whatsappgrüppli» immer schnell aufteilen können.

Tempo 30 während dem Festival

Ab Freitag um etwa 14 Uhr geht es los mit Soundchecks. Bis dahin müssen noch das Vorzelt aufgestellt, die Bühne aufgebaut und die Technik sowie die Lautsprecher installiert werden.

Hinter Thomas Buchschacher wird die Bühne stehen. Alex Spichale

Ab Freitagmittag ist der Birkenweg für den Verkehr gesperrt. «Alle Gäste werden von dort aus auf das Festgelände kommen», so Buchschacher. Die Tickets können dort gegen Armbänder getauscht werden; Einlass wird nur mit einem gültigen «Bändeli» gewährt. Um die Sicherheit der Gäste zu garantieren, wird auf der Dorfstrasse von der Hausnummer 13 (Höhe Musikschulgebäude) bis zur Querung Dorfstrasse 50 (Höhe Gebäude Blumen Faes) das Tempo von 50 km/h auf 30 km/h reduziert. Die Regelung auf der Kantonsstrasse gilt von Freitag- bis Sonntagmittag.

Buchschacher wird, wie er sagt, an beiden Festivaltagen auf dem Gelände sein – gut erkennbar am schwarzen OK-Polo mit dem 800-Jahr-Jubiläumslogo auf dem Rücken. «Sollte es irgendwo brennen, springe ich natürlich gerne ein», sagt er. Jetzt herrsche aber vor allem die Vorfreude. «Wir wollten etwas Rechtes für Alt und Jung schaffen und ich glaube, das haben wir erreicht.»