Interview Ammann Buchschacher: «Es wäre schön, den Klubs einen Platz bieten zu können» – so soll sich Schöftland in den kommenden Jahren entwickeln Schöftland hat den Kurs der Gemeinde für die nächsten Jahre bestimmt. Zentrale Themen sind laut Ammann Thomas Buchschacher beispielsweise die Sicherstellung medizinischer Betreuung in der Gemeinde und eine Begegnungszone auf der Dorfstrasse.

Auf der Dorfstrasse soll in den nächsten Jahren eine Begegnungszone entstehen. Bild: Michael Küng

Wo steht die Gemeinde Schöftland heute? Und wie soll sie in Zukunft aussehen? In mehreren Workshops sind Gemeinderat, Verwaltungskader und weitere Verantwortliche diesen Fragen nachgegangen und haben daraus Visionen und Leitsätze für die kommenden Jahre formuliert. Im Gespräch mit der AZ erzählt Gemeindeammann Thomas Buchschacher, wo er Prioritäten setzt und welches die grössten Baustellen der Gemeinde sind.

Im Rahmen der Legislaturplanung wurden Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren der Gemeinde Schöftland eruiert. Können Sie ins Detail gehen?

Thomas Buchschacher: Die genaue Auflistung wollen wir nicht publizieren. Eine Stärke ist aber sicher, dass wir ein Dorf haben, in dem man sich wohlfühlt und in dem man gut leben kann. Eine Schwäche ist, dass wir zurzeit nicht all das bieten können, was Wunschbedarf ist. Gerade die Gesundheitsversorgung ist eine Problematik, die uns beschäftigt. Und wir haben kaum noch Bauland.

Dürfte Thomas Buchschacher wünschen, würde in Schöftland eine neue Freizeithalle gebaut werden. Bild: Sandra Ardizzone

Wie soll sich der Steuerfuss, heute 97 Prozent, in den nächsten Jahren entwickeln?

Das ist schwierig zu sagen, aber wir müssen wohl etwas rauf. Zuerst muss aber die Schulraumplanung abgeschlossen werden, damit wir besser wissen, welche Investitionen wirklich anstehen. Im Herbst 2023 werden wir eine Informationsveranstaltung zur Investitions- und Finanzplanung der Gemeinde durchführen. Das Ziel bezüglich Steuerfuss ist, immer bei plus/minus 100 Prozent zu bleiben. So soll Schöftland als Gemeinde attraktiv bleiben.

Die Vision rechnet für 2035 mit nur knapp 500 Einwohnenden mehr als heute, das ist nicht viel. Warum?

In der Gemeinde sind aktuell drei grössere Bauvorhaben im Gange oder bevorstehend. Eines ist im Dorfzentrum bei der Coop-Filiale und die anderen beiden an der Luzernerstrasse. Danach haben wir praktisch kein Bauland mehr.

In der Legislaturplanung erwähnen Sie, dass Sie alle drei Schulstufen in der Gemeinde halten wollen. Ist das Ziel realistisch?

Ich denke schon.

Schöftland soll gemäss Vision mit einer «überregionalen Freizeitanlage» und «Outdoor-Begegnungsstätten» Freizeitaktivitäten fördern. Planen Sie einen grossen Wurf?

Nein, gemeint sind die Sportanlagen bei der Badi. Entstehen soll aktuell nichts Neues – bis auf die Pumptrack-Anlage, die im Frühling eröffnet wird.

Was würden Sie sich wünschen?

Hätte ich einen Zauberstab, würde ich mir eine ausgeglichene finanzielle Situation wünschen. Wir könnten so diverse Themen unserer Leitsätze und der Vision umsetzen. Zum Beispiel eine Freizeithalle: Wir haben viele Vereine, die teilweise in anderen Gemeinden trainieren müssen. Es wäre schön, diesen Klubs einen Platz bieten zu können. Zudem könnte die Halle auch für Konzerte und Gewerbeausstellungen genutzt werden.

Praktisch alle Schöftler Ärzte sind kurz vor der Pension und die Nachfolgeregelungen sind zurzeit noch nicht geklärt, sagten Sie letztes Jahr im AZ-Interview. Auch in den Leitsätzen ist die ärztliche Grundversorgung ein Thema, was ist der Stand?

Wir sind mittels einer externen Partnerfirma auf der Suche nach einer Lösung für den Hausärzte-Mangel in der Gemeinde.

Und was bietet die Gemeinde Schöftland für Kinder und Jugendliche?

Wir haben ein grosses Sport- und Freizeitangebot, neu dann auch wie erwähnt den Pumptrack. Ausserdem verfügen wir über Tagesstrukturen.

«Schöftland ist durch einen südlichen Vollanschluss optimal an die Kantonsstrasse angeschlossen», schreibt der Gemeinderat in der Vision 2035. Was meinen Sie damit?

Die Idee wäre, dass bei der Badi nicht nur auf die Luzernerstrasse aufgefahren, sondern auch von der Luzernerstrasse weggefahren werden kann. Ob und wann dies genau geschehen könnte, ist aktuell noch unklar.

Es ist auch die Rede von einer Begegnungszone auf der Dorfstrasse. Meinen Sie damit eine Begegnungszone mit Tempo 20?

Nein. Die Planung ist auch hier noch nicht fortgeschritten. Die Idee ist aber, den Durchfahrtsverkehr von der Dorfstrasse auf die Umfahrungsstrasse zu leiten. Vor allem beim Abschnitt zwischen Musikschule und Coop wären beispielsweise Parkplätze am Strassenrand, ein Strassenkaffee oder eine Baumallee möglich. Aktuell haben wir im Dorf noch keinen solchen Aussenraum zum Verweilen.

Die Vision führt keine Fusionen mit anderen Gemeinden auf. Sind die überhaupt kein Thema?

Nein, aktuell gar nicht.

Bis 2035 soll Schöftland CO 2 -neutral werden. Was tun Sie konkret, um dieses sportliche Ziel zu erreichen?

Wir haben als Gemeinde schon früh angefangen, Massnahmen zu treffen. Ein Beispiel ist der Austausch der Strassenbeleuchtung zu LED-Lampen. Bei gemeindeeigenen Liegenschaften integrieren wir zudem wenn möglich Photovoltaikanlagen oder einen Wärmeverbund in die Planung.