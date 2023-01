Ausbau Ein Ufo aus 11 Tonnen Beton und Glas: Für den Bahnhof Aarau Süd wird ein spezielles Bauelement geliefert

Schon in wenigen Wochen ziehen die neuen Mieter in die Wohnungen und Läden am neuen Aarauer Bahnhof Süd. Am frühen Freitagmorgen wurde ein spezielles Bauelement angeliefert. Damit beginnt für den Bau die Schlussphase.