Schöftland Dreister Einbruch: Diebe stehlen 24 Autoreifen aus Tiefgarage In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Diebe in die Tiefgarage zweier Wohnüberbauungen eingebrochen. Dabei haben sie Reifen im Wert von etlichen Tausend Franken gestohlen und ein Auto aufgebrochen.

Im nördlichen Dorfteil von Schöftland wurden von Sonntag auf Montag zwei Dutzend Sommerreifen gestohlen. zvg / Kapo St. Gallen

In den sozialen Medien war der Ärger gross: Am Schöftler Feldmattweg, im nördlichen Dorfteil, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tiefgarage zweier Wohnüberbauungen eingebrochen. Die Kantonspolizei bestätigt den Einbruch auf Anfrage. Die Diebe hätten, so die Polizei, dabei eine «rechte Beute» gemacht – es kamen 24 Autoreifen weg. Darunter ein Satz Reifen eines Sportwagens, rund 5000 Franken wert.

Zudem wurde ein Auto aufgebrochen und daraus eine Handtasche und eine Uhr entwendet. Die Deliktsumme liesse sich noch nicht genau beziffern, es dürften sich aber um etliche Tausend Franken handeln, so die Polizei.

Sich lieber ein Reifenhotel leisten

Der Handel mit gestohlenen Autoreifen habe sich zu einem veritablen Geschäft entwickelt, warnt die Kantonspolizei weiter – sie erhalte täglich neue Anzeigen, die Einbrüche nach demselben Schema melden. Besonders in der nächsten Zeit, wenn der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen erfolgt, dürften sich solche Diebstähle noch weiter häufen.

Die Polizei rät deshalb, gerade wenn man teurere Reifen hat, diese nicht einfach in einer mehr oder weniger frei zugänglichen Tiefgarage oder im Kellerabteil zu lagern, sondern dafür ein Reifenhotel in Anspruch zu nehmen. Weiter sucht die Kantonspolizei Zeugen, insbesondere aus der Anwohnerschaft, die Sonntagnacht im Umfeld Feldmattweg/Heimatweg etwas Verdächtiges gesehen haben.