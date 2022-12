Schöftland Die Räumlichkeiten im Schlössli werden knapp: So schafft die Gemeinde Platz Die Bauverwaltung zieht vom Schöftler Schlössli an die Dorfstrasse 1, weil es für sie am alten Standort zu eng wird. Es ist aber nicht die einzige Abteilung, die stetig wächst.

Im Schöftler Gemeindehaus wird der Platz knapp. Mathias Förster

Noch vor ein paar Monaten hielt Ammann Thomas Buchschacher im Gespräch mit der AZ fest: «Wir kämpfen auf der Verwaltung enorm mit Fachkräftemangel.» Trotz des «prekären Arbeitsmarktes» konnte nun laut Gemeindeschreiber Dario Steinmann eine seit Wochen offene Stelle in der Bauverwaltung endlich besetzt werden. Mehr Personal bedeutet jedoch auch, dass mehr Platz nötig ist. Im Schöftler Gemeindehaus wird dieser langsam knapp.

Aus diesem Grund zieht die Bauverwaltung am 20. und 21. Dezember vom «Schlössli» in die Räumlichkeiten des Valiant-Bank-Gebäudes an der Dorfstrasse 1. Das Haus gehört neuerdings den Ortsbürgern und soll als Übergangslösung für die Regionale Bauverwaltung dienen. Sobald die Sanierungen an der Liegenschaft an der Dorfstrasse 9 – also am Gebäude neben dem Restaurant Ochsen – abgeschlossen sind, folgt der vorerst finale Umzug der Bauverwaltung.

Die Regionale Bauverwaltung ist zuständig für die Gemeinden Schöftland, Hirschthal, Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Schlossrued, Schmiedrued, Staffelbach und Wiliberg. Wie Gemeindeschreiber Dario Steinmann erklärt, hat die Menge und die Komplexität der Baugesuche vor allem in den vergangenen drei Jahren stark zugenommen. Beispielsweise, weil bei Neubauprojekten einerseits ein altes Gebäude zuerst zurückgebaut werden muss und andererseits grössere neue Liegenschaften auf die Parzelle kommen.

Doch nicht nur bei der Bauverwaltung wird der Platz knapp. Steinmann verweist auf das Bevölkerungswachstum der Gemeinde in den letzten Jahren. Lebten 2010 noch 3715 Menschen in Schöftland, waren es per 2021 schon 4528. Die Aufgaben der Gemeinde seien dadurch zahlreicher und komplexer geworden. «Dies kann Auswirkungen auf verschiedene Abteilungen einer Gemeinde haben», so der Gemeindeschreiber.

Nach der Sanierung folgt ein weiterer Umzug

Nun, da die Räumlichkeiten der Bauverwaltung im Gemeindehaus geräumt werden, ist laut Steinmann die Planung für die künftige Nutzung im Gange. Klar sei, dass der Platz für den Eigenbedarf genutzt wird.

Die Adresse und Telefonnummern der Bauverwaltung bleiben trotz des Umzuges vorerst gleich. Besucherinnen und Besucher erreichen die Büros über den Hintereingang bei den Parkplätzen des Valiant-Gebäudes.

Das Ziel sei laut Steinmann aber immer noch, «dass die regionale Bauverwaltung definitiv an der Dorfstrasse 9 untergebracht werden kann». Ist der zweite Umzug dann abgeschlossen und es entsteht kein weiterer Eigenbedarf, werden die Räumlichkeiten im Valiant-Gebäude laut Steinmann extern vermietet.