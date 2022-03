Schöftland «Die Leute gehen dort mit ihren Hünden spazieren»: Vor diesem Quartier hat das Rasen bald ein Ende Der Hermenweg und der Schützenmattweg in Schöftland unterliegen bald einem Teilfahrverbot. Bei welchen Anlässen dieses aufgehoben werden soll und was Ammann Thomas Buchschacher dazu zu sagen hat.

In Schöftland liegt derzeit ein Teilfahrverbot für die Verbindungsstrasse Hermenweg (ab Brücke Ruederchen) – Schützenmattweg auf. Florian Wicki / Aargauer Zeitung

Wer von Schöftland her in Richtung Rueder- oder Wynental fahren will, nimmt im Normalfall die Ruederstrasse. Der Gemeinde zufolge werden der Hermen- und der Schützenmattweg jedoch immer öfters als Schleichwege genutzt. Die Wege befinden sich ausserorts. Es darf also offiziell 80 km/h gefahren werden. «Wieso gewisse Leute dann effektiv so schnell über die knapp 200-Meter-lange Strecke fahren, ist mir ein Rätsel», sagt Gemeindeammann Thomas Buchschacher auf Anfrage. Schliesslich sei der Strassenabschnitt wegen einer leichten kurve doch relativ unübersichtlich.

Mit dem Rasen rund um die Schützenmatt-Wiese ist jetzt jedoch Schluss, wie es auf der Schöftler Website heisst: «Der Gemeinderat hat sich, unter Berücksichtigung des ständig steigenden Verkehrsaufkommens entlang der Verbindungsstrasse Hermenweg / Schützenmattweg dafür ausgesprochen, ein Teilfahrverbot zu verfügen.» Der Impuls zum Schritt sei von den Anwohnerinnen und Anwohnern gekommen. «Die Leute gehen dort mit ihren Hünden spazieren», sagt der Ammann.

Fahrzeuge der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft sind ausgenommen

Vom Teilverbot betroffen sind Motorfahrzeuge und Motorräder. Ausgenommen sind Fahrzeuge der Landwirtschaft oder der Forstwirschtaft. «Auch Velo- und Mofafahrerinnen und Fahrern soll der Durchgang noch gestattet bleiben. Deshalb haben wir uns für ein Teilverbot entschieden», so Buchschacher. Auf diese Weite behält sich die Gemeinde auch die Option offen, die Strasse in Ausnahmefällen, wie dem Schöftler Jahrmarkt, zeitlich begrenzt als Umfahrung zu brauchen.

Andere Lösungen seien mit dem Kanton abgeklärt worden. «Zur Debatte stand beispielsweise auch, vermehr Kontrollen durchzuführen», so Buchschacher. Eine Beamtin oder einen Beamten tagelang «hinzustellen und abzuwarten, bis ein Raser kommt», sei jedoch als Ressourcenverschwendung angesehen worden.

Gegen das Teilverbot kann noch bis zum 14. April Einsprache erhoben werden. Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.