Schöftland «Die Ausfahrt ist zu gefährlich»: Bank Leerau baut Vorplatz um Weil die Ausfahrt unübersichtlich war, werden die Parkplätze vor der Bank Leerau neu gestaltet. Der Sitzplatz wird dadurch vor das Nachbarhaus verschoben.

Der Platz vor der Bank Leerau wird neu gestaltet. Screenshot: Google Maps

Vor 13 Jahren hat die Bank Leerau ihren neuen Standort an der Schöftler Dorfstrasse eröffnet. Seither habe man gemerkt, dass die Ausfahrt vom Parkplatz auf die Dorfstrasse zu unübersichtlich ist. «Wenn ein Lieferwagen oder ein Traktor auf einem der drei Parkplätze entlang der Hauptstrasse steht, dann sieht man kaum, wenn jemand von links her kommt», so Martin Haller, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Bank Leerau. «Die Ausfahrt ist zu gefährlich», ergänzt er.

Hinzu komme, dass das Trottoir auf der Länge des Platzes unterbrochen ist. «Kinder laufen als Teil ihres Schulwegs oft über die Parkplätze», sagt Haller. Die Fläche sei im Dorf so zentral gelegen – auf der anderen Strassenseite sind die Post, die Bäckerei Mathys und der Coop –, dass eine Anpassung wichtig sei.

Sitzplätze werden verlegt

Deshalb soll nun der gesamte Vorplatz umgestaltet werden. Anstelle der Parkplätze entlang der Strasse, der Sitzsteine und der Bäume, sollen fünf schräg angeordnete Parkplätze kommen. «Vom Dorfzentrum her können die Autos dann schräg zu den Parkplätzen direkt vor dem Gebäude fahren», erklärt er. Die Autos, welche die Sicht bei der Ausfahrt blockieren, fallen so weg. Durch die Trottoirverlängerung seien zudem auch die Fussgänger besser geschützt.

Vor dem Haus neben der Bank – das Gebäude ist ebenfalls Eigentum der Bank Leerau – soll ein Kiesplatz umrahmt mit Bäumen und Grünfläche entstehen. Der Fussgängerstreifen führt von der gegenüberliegenden Strassenseite über diesen Platz zur Bank.

Im Zuge des Umbaus würde der Platz auch gleich behindertengerecht gestaltet werden. Ein weiterer Vorteil: «Die Parkplätze sind nahe an unserem Bankomat. Wer am Abend Geld abheben will, kann so nahe heranfahren», erzählt Martin Haller.

Das Baugesuch zur Umgestaltung liegt noch bis Mitte Juli öffentlich auf. «Wir gehen nicht von Einwendungen aus, aber man weiss ja nie», sagt Haller. Geht alles reibungslos voran, will man im September mit der neuen Umgebungsgestaltung beginnen. Einen Monat später soll bereits alles fertig sein.