Schöftland Die Ärzte bleiben im Dorf: Praxis Jurdi zieht ins Valiant-Gebäude Nach mehreren Gesprächen hat sich die Arztpraxis Jurdi mit der Gemeinde auf einen Umzug an die Dorfstrasse 1 geeinigt.

Das Gebäude an der Dorfstrasse 9 (Hintergrund) soll bald saniert werden. Bild: Natasha Hähni

Das Gebäude an der Dorfstrasse 9 muss saniert werden. Das bestätigte die Inhaberin, die Ortsbürgergemeinde, im vergangenen November, als sie den Kredit genehmigte. Wie die Gemeinde damals mitteilte, wurden den Mieterinnen und Mietern der Liegenschaft alternative Räume an der Dorfstrasse 1, also im Valiant-Gebäude, angeboten.

Nun haben die Hausärzte Jurdi das Angebot angenommen. Sie ziehen ins erste Obergeschoss des 150 Meter weit entfernten Gebäudes. «Der Gemeinderat sowie Doktor Amin und Doktor Ziad Jurdi sind froh, nach diversen Gesprächen eine geeignete Lösung für die Praxisräumlichkeiten der Hausärzte gefunden zu haben», heisst es in der Mitteilung. Die bereits bestehende gesundheitliche Grundversorgung in der Gemeinde bleibe somit bestehen.

Bis die Gemeinde die Räume am neuen Standort der Ärzte fertig umgebaut hat, bleiben die Mediziner an der Dorfstrasse 9. Voraussichtlich diesen Sommer wird die Praxis ihre Türen dann in den neuen Räumlichkeiten öffnen.

Sanierung sollte 2025 fertig sein

Auch mit den anderen Unternehmen im Haus stehe die Gemeinde in Kontakt. «Es kann jedoch nicht allen Mietenden eine Nachfolgelösung in einer gemeindeeigenen Liegenschaft angeboten werden», sagt Gemeindeschreiber Dario Steinmann. Die Sicherung der ärztlichen Grundversorgung in Schöftland habe für die Gemeinde Priorität.

Steinmann fügt hinzu: «Mit diesem Umzug ist die Liegenschaft momentan ausgelastet.» Erst im Dezember 2022 ist die Bauverwaltung aus dem «Schlössli» in das Valiant-Gebäude gezogen. Wenn auch nur vorübergehend. Sobald die Sanierungen an der Liegenschaft an der Dorfstrasse 9 abgeschlossen sind, folgt der finale Umzug der Bauverwaltung.

Abgeschlossen werden die Sanierungsarbeiten im Haus neben dem Restaurant Ochsen Steinmann zufolge erst im Jahr 2025. «Das Gebäude soll dann künftig Platz für Abteilungen der Gemeindeverwaltung bieten», so die Mitteilung der Gemeinde.