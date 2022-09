Schöftland Der Schöftler Weihnachtsmarkt feiert sein 30-Jahr-Jubiläum – und ist jetzt ein Verein Zu Beginn waren knapp 15 Stände am Schöftler Traditionsmarkt, mittlerweile sind es rund 30 mehr. Organisiert wird der Anlass seit eh und je von Privaten, die für mehr Transparenz nun einen Verein gegründet haben.

Der Vorstand: Sandra Hunziker, Ueli Krapf und Myriel Hofmann im Schlosshof, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet. Peter Weingartner

«Corona hat die Gründung eines Vereins befördert», sagt Ueli Krapf, Präsident des Vereins Schöftler Weihnachtsmarkt. Er ist schon lange dabei, nicht als Aussteller, aber als Mithelfer und Mitorganisator. In den letzten zwei Jahren mit wechselnden Coronavorschriften hat man den Weihnachtsmarkt fallen lassen. «Es wäre mit Auflagen machbar gewesen, doch die Kostenfrage – Kontrollen, Securitas, Haftungsfragen – war für uns nicht zu lösen», sagt er.

Zudem hätten viele Leute gemeint, die Gemeinde organisiere den Weihnachtsmarkt. Dabei sei er vor 30 Jahren vom ehemaligen Schöftler Drogisten Röbi Müller und seiner Frau, zusammen mit anderen lokalen Gewerbetreibenden auf privater Basis, ins Leben gerufen worden, weiss Myriel Hofmann. Sie ist im neuen Verein die Kassiererin. Von zehn bis 15 Ständen in den Anfängen wuchs der Markt auf 45 Stände an.

Verein zeigt, wer hinter dem Markt steht

Nun, als Verein kommt das Organisationskomitee nicht nur wie bisher in den Genuss materieller Zuwendungen seitens der Gemeinde (Infrastruktur, Stände), sondern in Zukunft auch eines Vereinsbeitrags. Dank einer Website, die noch entsteht, wird ersichtlich, wer hinter dem Weihnachtsmarkt steht. In der Folge gebe es mehr Transparenz sowie klare Ansprechpersonen: Aktuarin ist Sandra Hunziker, während Brigitte Widmer und Werner Herger als Revisoren amten. Stefan Lüber vervollständigt das sechsköpfige Organisationskomitee.

«Der Schöftler Weihnachtsmarkt soll als kultureller Anlass weiterhin Jung und Alt zusammenbringen und in der Vorweihnachtszeit das Dorfleben bereichern», umreisst Ueli Krapf den Zweck des Vereins. Also wie gehabt: Wer im Bereich Kunsthandwerk und Hobbyarbeiten Selbstgemachtes zu bieten hat, kann die Produkte gegen eine Standmiete von 80 Franken am Weihnachtsmarkt verkaufen. Die Ausstellenden kommen aus der weiteren Region, auch aus dem Luzernischen.

Weihnachtsmarkt am 25. November

Auch das Rahmenprogramm orientiert sich an der Vor-Corona-Zeit. Am Freitag, 25. November, gibt es Darbietungen der Musikschule Schöftland, Staffelbacher Alphornbläser treten auf, und den stets stimmungsvollen Einzug des Samichlauses umrahmt die Treichlergruppe Büron. Für die Kleinen gibt es ein Karussell und – dank der Bibliothek Schöftland – eine Geschichte. Verschiedene Verpflegungsstände sorgen fürs leibliche Wohl.

Bereits an der Arbeit sind die werkenden Mitglieder des Vereinsvorstands und des Organisationskomitees. Werner Herger schreinert nach dem Motto «Jedes Jahr etwas Neues». Sandra Hunziker zeigt Genähtes, während Stefan Lübers Keramiksachen herstellt. Brigitte Widmer flicht Peddigrohr und Weiden zu Dekorgegenständen, und Myriel Hofmann stellt Gartenartikel aus Metall und Glas her. Der Verein ist bereit: Der Schöftler Jubiläumsweihnachtsmarkt kann kommen.