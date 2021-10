Schöftland Dachstock gerät nach Gartenarbeiten in Brand – dabei entsteht erheblicher Sachschaden Bei Gartenarbeiten hat ein Mann versehentlich eine Thujapflanze angezündet. Deshalb musste die Feuerwehr nach Schöftland ausrücken. Aufwendige Arbeiten waren die Folge.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Kapo AG

Betroffen vom Brand war gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei eine Liegenschaft am Junkermattweg in Schöftland. Dort waren die Bewohner am Freitagnachmittag mit Gartenarbeiten beschäftigt. Dabei wollte der Ehemann mit einem handelsüblichen Gasbrenner Unkraut abbrennen. Dabei setzte er unabsichtlich eine Thujapflanze in Brand.

Das nahe am Wohnhaus lodernde Feuer wurde rasch grösser, und weil eigene Löschversuche scheiterten, alarmierte der Mann die Feuerwehr. Als diese eintraf, hatte der Brand bereits auf das Haus übergegriffen.

Die Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung verhindern. In aufwendiger Arbeit gelang es schliesslich, die Glutnester im Dachstock zu orten und zu löschen. Am Gebäude entstand beträchtlicher Schaden, der sich laut Bernhard Graser, Sprecher der Aargauer Kantonspolizei, allerdings noch nicht beziffern lässt. (cri)

Hinweis der Polizei Wie dieses jüngste Beispiel zeigt, führt das sogenannte Abflämmen von Unkraut immer wieder zu Bränden. Daher ist bei solchen Arbeiten grosse Vorsicht geboten. Die Sicherheitsvorschriften sind strikte zu beachten.

