Schöftland «Brennball und Völkerball waren der absolute Renner»: Die Jugi Schöftland feiert ihren 100. Geburtstag Im Mai 1923 wurde die Jugendriege Schöftland gegründet. Fast 100 Jahre später hat sich einiges verändert.

Die Jugi Schöftland hätte gerne mehr Mädchen in den eigenen Reihen. Symbolbild: Thomas Ulrich und Tina Dauwalder

Aktuell sind 68 Kinder in der Schöftler Jugendriege (Jugi). Sie alle feiern dieses Jahr einen runden Geburtstag: Die Jugi Schöftland wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund findet am 20. Mai ein «Super-10-Kampf mit tollen Preisen für alle Kinder, Jugendlichen und Junggebliebenen aus Schöftland und Umgebung» statt, wie die Jugi, die zum Turnverein Schöftland gehört, auf ihrer Website preisgibt. Ausserdem soll der Schnellste Schöftler gekürt werden und es gibt ein Spielparadies sowie Festwirtschaft und Festbetrieb. Zu diesem gehören unter anderem ein Bullriding, ein Bällelibad, eine Hüpfburg und ein Harassenstapeln.

Seit der Gründung hat sich bei der Jugi einiges verändert, wie Sven Hochstrasser vom Turnverein Schöftland festhält: «Zu meiner Zeit in den 90er-Jahren waren Brennball und Völkerball der absolute Renner.» Heute seien Hammerball, Pantherball oder Sitzball in verschiedenen Ausführungen sehr beliebt. Aber auch Brennball. Das Spiel sei zeitlos und gut für Trainings mit vielen Kindern. «Besonders beliebt ist das Burgensitzball, welches wir jeweils vor den Ferien spielen», fügt Hochstrasser an.

Deutlich weniger Mädchen

Dass die Jugi polysportiv unterwegs ist, findet der Leiter zudem sehr wichtig. «Wir wollen den Kindern die Möglichkeit bieten, ihre Grenzen zu testen und im Team zu wachsen», so Hochstrasser. Im Idealfall seien die Kinder dermassen begeistert, dass sie sich später als Leiterinnen und Leiter ausbilden lassen.

Mitspielen dürfen heute alle Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren. «Zu Beginn waren nur Jungs in der Jugi», sagt der Leiter. Auch wenn diese Regel schon lange Geschichte ist, seien aktuell deutlich weniger Mädchen als Knaben bei der Jugi Schöftland: «Wir hoffen, dass zukünftig wieder mehr Mädchen in die Jugi kommen.»