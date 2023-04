Schöftland Beim Cinema 8 entstehen mehr Parkplätze – unter anderem wegen der Dorfgrenze Dort wo heute das Firmengebäude der Schaller SA steht, sollen bald 25 neue Parkplätze entstehen. Grund dafür ist die hohe Auslastung, aber auch die Grenze zwischen Schöftland und Hirschthal.

Am Grenzweg sollen weitere Parkplätze entstehen. Dafür wird das Gebäude der Baufirma Schaller SA abgerissen (hinten links im Bild). Bild: Michael Küng (2020)

Die Grenze zwischen Hirschthal und Schöftland ist auch die Grenze zweier Zonen: der Landwirtschaftszone in Hirschthal und der Gewerbezone in Schöftland. In Letzterer befindet sich das Cinema 8 mit Kino, E-Go-Kart-Bahn, Bars, Restaurants, Hotel, Bowlingbahn und weiteren Angeboten. Der Komplex ist beliebt. Wegen der vielen Besucherinnen und Besuchern des stetig wachsenden Parks sind die Parkplätze vor allem am Wochenende überfüllt.

Erst vor drei Jahren wurden am Grenzweg über 50 Parkplätze zu den etwa 200 bestehenden, oberirdischen Parkfeldern dazu gebaut. Nun sollen für 110 000 Franken weitere 25 folgen. Ein Parkhaus oder eine Tiefgarage ist aktuell nicht geplant. Das dazugehörige Baugesuch liegt aktuell bei der Gemeindekanzlei auf. Bisher waren die Parkplätze von der Aarauerstrasse entlang des Grenzweges bis zur Schaller SA eingezeichnet. Beim Sitz des Bauunternehmens liegt auch der ursprüngliche Grund für das Parkplatz-Baugesuch.

Mehr Land für den Landwirten

«Der Vorplatz der Firma ragt schon länger teilweise ins Hirschthaler Gemeindegebiet und somit in die Landwirtschaftszone über», erklärt Jürg Häfeli von der Walter Häfeli Immobilien AG, der Grundstückbesitzerin. Dies sei bisher unproblematisch gewesen, da das angrenzende Land ebenfalls der Aarauer Immobilienfirma gehört. Zurzeit wird es an einen Landwirt verpachtet.

«Mit der Revision der Bau- und Nutzungsplanung in Hirschthal wurde die Übertretung der Zone durch den gewerblichen Betrieb vom Kanton nicht mehr toleriert» , sagt Häfeli. So musste die Walter Häfeli Immobilien AG seiner Mieterin, der Schaller SA, künden. Ohne den Betrieb sei die naheliegendste Lösung gewesen, auf dem Platz die Parkfelder-Linie weiterzuziehen – diesmal bis zum Ende der Parzelle.