Schöftland Auto überschlägt sich nach Selbstunfall und landet in Wiese – Lenkerin unverletzt Eine Autofahrerin verlor in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam von der Strasse ab und überschlug sich. Die Lenkerin blieb unverletzt

Die 63-jährige Autolenkerin blieb unverletzt. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend auf der Böhlerstrasse in Schöftland, schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung vom Sonntag. Aus noch unbekannten Gründen touchierte die 63-jährige Lenkerin eine Stützmauer und kam in der Folge von der Strasse ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im Wiesland liegen.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An der Stützmauer und am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau habe die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (luk)

