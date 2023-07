Schöftland «Auszeichnung wird nicht vorausgesetzt»: Schon bald kann das Restaurant Schlossgarten gemietet werden Ab Oktober kann man für 9000 Franken im Monat das Restaurant Schlossgarten mieten. Das Lokal bietet Platz für über 250 Personen.

Ab Oktober soll der Schöftler Schlossgarten neue Pächter haben. Bild: Natasha Hähni

Ende Juni verkündete Gemeindeammann Thomas Buchschacher an der Gemeindeversammlung, dass das Restaurant Schlossgarten per Ende September schliessen wird. Nun hat die Gemeinde auf ihrer Website die Vermietungsdokumentation für das Kultlokal veröffentlicht. Das Restaurant ist in Besitz der Schöftler Ortsbürger. Es ist in einem Nebengebäude des 1660 erbauten Schlosses, in dem heute die Gemeindeverwaltung einquartiert ist.

Mieten kann man das Lokal neben der Schöftler Gemeindeverwaltung demnach ab Oktober. Also gleich nachdem die jetzige Pächterschaft aufgehört hat. Kostenpunkt für die Grundmiete: 9000 Franken pro Monat bei einem Umsatz von über 1,3 Millionen Franken wird zudem eine Umsatzmiete über sieben Prozent fällig. Die künftige Mieterschaft muss sich ausserdem zu einer Mindestvertragsdauer von fünf Jahren verpflichten.

Verteilt auf acht Räume, respektive Terrassen, bietet das Restaurant Schlossgarten rund 250 bis 300 Gästen Platz. Das Restaurant Schlossgarten bietet mit seinen drei Terrassen – eine im Schlossgarten, eine vor dem Restaurant und eine auf dem Dach – Platz für «Hochzeiten, Firmenfeiern und andere Veranstaltungen». Das Zivilstandesamt ist ebenfalls im Schlossgarten angesiedelt.

Die Küche des Schlossgartens wurde unter der aktuellen Pächterschaft mit 15 Gault Millau Punkten ausgezeichnet. «Eine zukünftige Auszeichnung durch Gault Millau wird nicht vorausgesetzt», heisst es in den Unterlagen.

Nach einer schwierigen Pandemiezeit hat der Fachkräftemangel im Restaurant Schlossgarten dazu geführt, dass das Restaurant nicht mehr so geführt werden kann, wie es das Wirtepaar gerne hätte, wie Andrea und Christian Mitterbacher im Juni gegenüber der AZ erklärten: «Es ist sehr schwer, einen Betrieb unserer Grösse mit viel zu wenig Mitarbeitenden rentabel zu betreiben.»