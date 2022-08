Schöftland Schöftler 800-Jahr-Feier: Jetzt können alle Tickets beziehen Am 19. und 20. August feiert Schöftland mit einem Festival seinen 800. Geburtstag. Bisher konnten nur Einheimische die Gratis-Tickets für den Anlass beziehen. Ab dem 8. August ist die Ticketausgabe für alle geöffnet.

Rapper Bligg steht am Freitag, 19. August, ab 23 Uhr in Schöftland auf der Bühne. Bild: Andre Albrecht (Argoviafäscht 2018)

800 Jahre Schöftland – das soll gehörig gefeiert werden. Für den runden Geburtstag hat sich die Gemeinde etwas Besonderes ausgedacht: ein zweitägiges Fest mit reichlich Bar- und Essensständen, Musik von DJs und insgesamt vier Konzerte. Vorrecht auf die 4000 kostenlosen Tickets hatten bis anhin nur Schöftlerinnen und Schöftler. Gemeindeschreiber Michael Urben zufolge verlief die Vergabe gut. Dennoch blieben für beide Veranstaltungstage einige Tickets übrig.

Ab Montag, 8. August (also rund zwei Wochen, bevor der Event losgeht), wird die freie Ticketausgabe ausgeweitet. Bis zum 15. Augst können alle Interessierten auf der Schöftler Gemeindekanzlei gratis Tickets holen – solange es noch hat. «Das Ausgabekontingent pro Tag und pro Person wird dabei auf maximal sechs Tickets festgelegt», ergänzt die Gemeinde in einer Mitteilung. Eine Abendkasse am 19. oder 20. August wird es nicht geben.

Zudem wird darum gebeten, keine Tickets auf Vorrat zu holen, «zum Wohle unseres Festakts sowie auch der Foodstände», wie die Gemeinde schreibt. Der Festakt besteht aus Auftritten von Mountain Crew und dem Schweizer Rapper Bligg am Freitagabend ab 20 Uhr (Türöffnung 17 Uhr) sowie Shows von Heimweh und Die Draufgänger am Samstag ab 20 Uhr (Türöffnung 16 Uhr).

Für die Verpflegung sorgen Vereine und Unternehmen aus dem Dorf: Der SC Schöftland betreibt beispielsweise ein Bierzelt mit Bar, die Metzgerei Berchtold verkauft Bratwürste, der BSV Schöftland Pommes frites und das Street Food Family Concept bietet Hamburger an.