Schöftland 30 Jahre Club 10: «So ein Oldschool-Freundeskreis ist Gold wert» Anfang der Neunzigerjahre gründeten zwölf Freunde aus Schöftland den Club 10. Zwei Gründungsmitglieder schauen zurück auf drei Jahrzehnte voller erfolgreicher Events, Reisen und einer Lawine.

Zur Feier des 10-jährigen Bestehens des Clubs reiste der Verein im Jahr 2003 nach Paris. zvg

Es war im November 1993, als sich eine Gruppe von Freunden – alle um die 20 Jahre alt – in Schöftland, in der Wohnung von Patrick Dätwyler trafen. Jemand warf die Idee in die Runde, einen Verein zu gründen. Jedes Mitglied sollte monatlich zehn Franken bezahlen, um jährlich einen gemeinsamen Ausflug zu finanzieren. Die Idee kam gut an. «Und schon war der Club 10 geboren», sagt Patrick Dätwyler lachend.

Seither hat sich der Verein weiterentwickelt, ist an den Schöftler Märkten, an Schulexamen und Jugendfesten mit seinem Partyzelt eine bekannte Grösse. Unter den Mitgliedern sind unter anderem auch der Vize-Kommandant der Regiowehr Suhrental, Marc Fischer, und Gemeindeammann Thomas Buchschacher. Letzterer war sogar ein Gründungsmitglied. «Er ist der geborene Grilleur», sagt Dätwyler.

Am Schulexamen 2022 standen Gemeindeammann Thomas Buchschacher (in Schwarz) und Sascha Haus (rechts) vom Club 10 am Grill. zvg

Wohin die Reise geht, weiss nur der Vorstand

Die Einnahmen, die an den Events erwirtschaftet werden, finanzieren die Teamanlässe. Ein Erfolgskonzept, wie Gründungsmitglied Sascha Haus erzählt: «Wir waren schon Curling spielen in Engelberg, Eishockey spielen und sogar in Paris.» Die Reise nach Frankreich fand zur Feier des zehnjährigen Bestehens statt. Dieses Jahr wird der Club 10 schon 30 Jahre alt. Wohin die Reise heuer gehen soll, ist noch nicht klar – zumindest für die meisten Vereinsmitglieder: «Der Vorstand organisiert, wir wissen nur, wann wir wo sein sollen», sagt Dätwyler. Haus ergänzt: «Und welche Art von Kleidung wir mitnehmen müssen!»

So sei es schon ein paar Mal gegangen. An einem Chlaushock, den ein Vorstandsmitglied organisierte, traf sich der Club 10 nichtsahnend vor der Schöftler Schule. «Wir gingen dann in die Hauswirtschaftszimmer, wo unsere ehemaligen Hauswirtschafslehrerinnen warteten, um mit uns das Essen für den Abend vorzubereiten – das war super», so Haus.

An Anlässen oder sogar mehrtägigen Reisen teilzunehmen, ohne vorher zu wissen, was genau passieren wird, sei einer der Vorteile des Vereins. «Wir sind alle schon so lange befreundet, dass wir uns einfach kennen», sagt Dätwyler. So müsse bei einem Essen beispielsweise nicht erst gefragt werden, wer das Vegi-Menu braucht und bei einer Reise werde immer sichergestellt, dass für alle etwas dabei ist. «Das hat noch immer geklappt», ergänzt er. Zumindest in Theorie sei also jeweils für jede Situation gesorgt.

Das Ski-Weekend wird zur Beizen-Tour

Sascha Haus (links) und Patrick Dätwyler. Natasha Hähni

Ab und zu geschieht aber dennoch Unvorhergesehenes: «Einer meinte mal, er sei gut im Holzschnitzen und schnitt sich an einem Anlass in den Finger», so Dätwyler. Bei einem Töffli-Ausflug habe jemand eine Panne gehabt, «aber das wohl grösste und unvorhergesehenste Erlebnis war eine Lawine», so Haus. Dätwyler ergänzt: «Wir konnten nicht nach Hause, wir waren vollkommen eingeschneit.»

Schlechte Laune habe die Gruppe trotz dem einen oder anderen Flop aber nie gross gehabt. Schliesslich sei man ja unter Freunden. «Wir haben immer das Beste aus der Situation gemacht», sagt Haus. Als an einem Ski-Weekend beispielsweise das Wetter nicht mitspielen wollte, habe man stattdessen halt eine Beizen-Tour gemacht.

In all den Jahren hat sich der Grundgedanke des Vereins nicht verändert, wie Dätwyler sagt: «Wir sind eine Gruppe von Freunden und Familie, die zusammenhalten.» Und das zum Teil schon seit der Schulzeit. Mittlerweile haben einige Mitglieder Kinder. Die älteren würden an Events des Vereins bereits aushelfen. «Die nächste Generation steht also bereits in den Startlöchern», sagt Dätwyler lachend.

Er hoffe aber, dass es die jetzige Generation des Clubs 10 noch lange geben wird. Gerade für die Kinder der Mitglieder sei der Club eine Erinnerung daran, wie wertvoll echte, langjährige Freundschaften doch sind. Er ergänzt: «So ein Oldschool-Freundeskreis ist Gold wert.»