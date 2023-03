Schmiedrued/Moosleerau/Holziken Austritt aus dem Regionalverband: Neue Partnerschaften und konkrete Gründe für den Austritt Schmiedrued, Moosleerau und Holziken wollen aus dem Regionalverband Suhrental austreten. Schmiedrued erklärt nun, was die Gründe dafür sind. Teilweise finden schon Gespräche mit anderen Regionalverbänden statt.

Schmiedrued ist eine der Gemeinden, die aus dem Regionalverband Suhrental austreten wollen. Dort schaut man nun ins Wynental. Bild: Mathias Förster

Es war ein Paukenschlag: Ende Januar verkündeten die Gemeinden Holziken, Moosleerau und Schmiedrued gemeinsam, dass sie aus dem Regionalverband Suhrental (RVS) austreten wollen. Das wären drei von zehn Gemeinden, die nach abgelaufener Kündigungsfrist per Ende 2024 weg wären. Dies aufgrund von «anhaltenden unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Führung und der vom Regionalverband zu erbringenden Leistungen.» Über die Details, die hinter diesem Entscheid stehen, schwiegen sich alle drei Gemeinden bisher zumindest offiziell aus – auch, weil man im Frühling eine Aussprache mit dem Vorstand des Verbands anstrebt und die Fronten vorher nicht unnötig verhärten will.

Eine Stellungnahme der Gemeinde Schmiedrued in ihren aktuellen Dorfnachrichten erklärt nun, wo der Stein des Anstosses liegt: «Aus Sicht des Gemeinderats hat sich der RVS in der Aufgabenerfüllung und seinem Engagement für die Gesamtheit der angeschlossenen Gemeinden auf seinen gesetzlichen (Kern-)Auftrag zu beschränken.»

Diese Leistungen würden mit dem Jahresbetrag abgegolten. Der Rest sei bilateral zu regeln, findet Schmiedrued: «Will beziehungsweise wollen aber eine oder mehrere Gemeinden darüber hinaus vom RVS zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen, müsste diese mittels individuellem Leistungsvertrag und der entsprechenden Kostentragung passieren.» Da gehen die Meinungen offenbar auseinander. Und so werde es schwierig: «Eine konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit im RVS wird mit den vertretenen unterschiedlichen Auffassungen praktisch verunmöglicht oder zumindest sehr erschwert.»

Gespräche mit dem Wynen- und dem Wiggertal

Weil aber jede Aargauer Gemeinde einem regionalen Planungsverband angehören muss, schaut sich der Schmiedrueder Gemeinderat bereits um, damit er der Gemeindeversammlung vom 16. Juni neben dem Austrittsgesuch auch eine alternative Lösung unterbreiten kann. Zu diesem Zweck habe man mit dem Regionalplanungsverband Aargau Süd Impuls Kontakt aufgenommen.

Die Gemeinde Holziken schweigt in der ganzen Angelegenheit weiterhin. Es gäbe zum bereits in der Mitteilung von Ende Januar Gesagten derzeit nichts hinzuzufügen, heisst es aus der Verwaltung. Ganz ähnlich in Moosleerau: Gemeindeammann Francisco Baños bestätigt aber, dass erste Gespräche zwischen dem Moosleerber Gemeinderat und dem Regionalverband Zofingenregio am Laufen seien.

Dort war Moosleerau schon einmal dabei, wie übrigens Schmiedrued und Holziken auch. 2013 hat die Moosleerber Gemeindeversammlung über den Austritt aus dem zu dieser Zeit kriselnden Verband abgestimmt. Der damalige Gemeindeschreiber Werner Jäggi erklärte vorab in der AZ: «Weil immer mehr Gemeinden abspringen, steigen die Kosten für die Mitglieder.» Und ausserdem würden die Suhrentaler Gemeinden von Zofingen oft etwas stiefmütterlich behandelt, hiess es damals.

Ob der Weg mit Zofingenregio für den Moosleerber Souverän gangbar erscheint, wird sich ebenfalls am 16. Juni zeigen. Zehn Tage später wird in Holziken über den Austritt abgestimmt.