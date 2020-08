Schmiedrueder Ortsbürger entscheiden sich gegen XXXL-Forstfusion

Jetzt sind es nur noch zehn. Die Schmiedrueder Ortsbürger bestätigten an der Ortsbürgergemeindeversammlung (35 von 217 Ortsbürger waren anwesend) vom 17. August den (vom Gemeinderat bereits eingereichten) Austritt aus dem Forstbetrieb Leerau-Rued. Somit wird Schmiedrued definitiv nicht Teil des Riesen-Forstverbandes von zehn Gemeinden, der aus dem Zusammenschluss der drei Forstbetriebe Muhen-Hirschthal-Holziken, Leerau-Rued und Oberes Suhrental entstehen wird. Zehn Gemeinden umspannt dieser Plan nach dem Absprung von Schmiedrued.

Die Gemeinde will stattdessen ihr Forstgebiet auf Mandatsbasis bewirtschaften. Auch legte der Gemeinderat den potenziellen Mandatnehmer offen, die OVB Beromünster. Schmiedrued müsste gemäss Berechnung, die die Gemeinde und der potenzielle Mandatnehmer gemacht haben, jährlich ein Mehrfaches derjenigen Summe in den neuen Forstverband einzahlen, als heute an Leerau-Rued gezahlt wird. Dies aufgrund der tiefen Holzpreise höchstwahrscheinlich ohne Gewinnauszahlung. "Wir erwarten, dass wir mit unserem Weg eine schwarze Null erzielen", sagte der zuständige Gemeinderat Peter Stalder im Vorfeld der Abstimmung.

Den Ausschlag hatten aber gemäss Ammann Marlies Loosli nicht nur die Finanzen gegeben: "Wir werden bessere Möglichkeit haben, in die Waldwirtschaft eingreifen, flexibler reagieren können. Wenn die Holzpreise runter gehen, können wir entscheiden, weniger Holz zu schlagen. Und wir können nachhaltig und naturnah wirtschaften." Denn die Gemeinde wolle ihren Wald nicht mehr so bewirtschaften, wie er in den letzten Jahren bewirtschaftet worden sei, sondern eben, naturnah-nachhaltig. Der Schiltwald sei der beste Wald im ganzen Forstkreis Leerau-Rued. Wenn man wolle, so Loosli, könne man mit dem Schiltwald am meisten verdienen vom ganzen Forstgebiet.

Die Einwohnergemeinde (von 851 Stimmbürgern waren 65 anwesend) hatte vor allem Kreditabrechnungen zu behandeln. Alle, insbesondere jene für den Umbau des neuen Gemeindehauses (ehemals Raiffeisenbank) mit einer Überschreitung von 26301 Franken, wurde diskussionslos genehmigt.