Schmiedrued Zu viel Grüngut: Gemeinde Schmiedrued muss handeln Weil in Schmiedrued zu viel Grüngut auf dem Kompostierplatz landet, ist die Gemeinde mit dem Kanton im Gespräch.

Privatpersonen und die Gemeinde entsorgen zurzeit auf dem Kompostierplatz im Winkel. Symbolbild: Daniel Vizentini

Bananenschalen, Apfel-Bütschgi und verwelkte Blumen – sie alle landen in Schmiedrued früher oder später auf dem Kompostierplatz im Winkel. Aktuell wird das Grüngut über die Grünabfuhr oder durch Direktanlieferung von Privatpersonen auf dem Kompostierplatz entsorgt. Das könnte sich aber bald ändern. «Der Gemeinderat wurde von den zuständigen kantonalen Stellen darauf hingewiesen, dass der Platz in der bisherigen Form nicht weiterbetrieben werden kann», heisst es im Gemeindemagazin «Aktuell».

Das Problem ist gemäss Gemeindeschreiber Raphael Huber nicht der Kompostierplatz an sich. Es sind die grossen Mengen an Grüngut. «Ab 100 Tonnen unterliegt die Kompostierung unter anderem einer Aufsichtspflicht.» In der Ruedertaler Gemeinde liege die Menge des Entsorgten deutlich über diesem Höchstwert. «Plötzlich weniger Grüngut zu produzieren ist nicht realistisch», sagt Huber. Deshalb würden im Moment Abklärungen laufen.

Der Gemeinde sei es ein grosses Anliegen, den Kompostierplatz beibehalten zu können, heisst es im Magazin. Sollte sich nach den Abklärungen aber herausstellen, dass die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt werden können, «müssen auch andere Variante der Grüngutentsorgung geprüft werden», ergänzt Gemeindeschreiber Huber.