Schmiedrued-Walde Vor seiner Premiere als Speaker ist selbst der gestandene Motocrosser nervös Um die 400 Töfffahrerinnen und Töfffahrer gehen am lizenzfreien Motocross in Schmiedrued-Walde an den Start. Zum Generationenwechsel kommt es beim organisierenden Motoclub Ruedertal. Patric Schnegg übernimmt das Amt als Speaker von Marcel Kümmerli.

Für spannende Rennen ist wieder gesorgt am lizenzfreien Motocross Schmiedrued-Walde. Bild: zvg/tiz

«Es gibt recht Wetter und recht Leute», sind André Merz, Marcel Kümmerli und Patric Schnegg vom Motoclub Ruedertal überzeugt. Dieser organisiert dieses Wochenende zum 34. Mal das beliebte lizenzfreie Motocross Schmiedrued-Walde. Versprochen wird ein veritables Spektakel auf der Nütziweid, einem herrlichen Platz mit prächtigem Rundblick. Um die 400 Töffs werden am Start sein.

Das Spezielle seien die Vielfalt, die Bandbreite, sagen die Vertreter des Motoclubs Ruedertal. Alle paar Minuten folgt Schlag auf Schlag ein packender Lauf auf den anderen, geboten werden attraktive und spannende Positionskämpfe. Zu den Startkategorien zählen die Rennklassen genauso wie die Open-, Enduro-, Seitenwagen-, Oldtimer-, Jugend- oder Plauschklasse. Bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden an der rund 1300 Meter langen Strecke erwartet. Viele dürften, sind die Organisatoren überzeugt, wieder Lust haben auf die spezielle Rennatmosphäre – nach dem zweijährigen, coronabedingten Unterbruch.

Ein junger Vorstand macht sich frisch ans Werk

Anknüpfen will der Motoclub Ruedertal dort, wo vor zwei Jahren abrupt Schluss war. Fehlen wird einzig das Fest am Samstagabend mit Tanzmusik, da die Vorlaufzeit zu kurz war. Einiges verändert hat sich hinter den Kulissen. Frisch am Werk ist ein neuer, junger Vorstand. Der 61-jährige Marcel Kümmerli gibt sein Amt als Speaker nach rund zwei Jahrzehnten weiter an den 27-jährigen Patric Schnegg. Er habe verschiedene Funktionen ausgeübt, sagt Kümmerli an einem Medientermin mit einem Lachen. «Ausser Kassier bin ich alles gewesen.» Aber:

«Irgendeinmal muss man einen Schnitt machen, muss man den Jungen den Platz überlassen. Die machen das tipptopp.»

Als aktiver Fahrer habe er jahrelang profitiert von der Arbeit des Klubs, sei in den Genuss der Vorzüge gekommen, sagt sein Nachfolger Schnegg. Nun könne er etwas zurückgeben. Vor seiner Premiere als Speaker sei er nervöser, als wenn er den Helm aufsetzen und selber am Renen teilnehmen würde, räumt er mit einem Schmunzeln unumwunden ein.

André Merz, Patric Schnegg und Marcel Kümmerli (von links) vom Motoclub Ruedertal stehen auf der Nütziweid, wo der Anlass stattfindet. Bild: mhu

Kümmerli gibt ihm den Tipp, einfach zu machen, den eigenen Stil zu finden, nicht jemanden kopieren zu wollen. Vor seinem ersten Einsatz als Speaker habe er sich eine ganze Liste mit Informationen zusammengestellt, die er dann schnell weggeworfen habe, blickt Kümmerli zurück.

«Es bringt nichts, zu viel zu planen. Es ist besser, spontan zu sein.»

Er habe sich, fügt der scheidende Speaker an, auch als Unterhalter gesehen, habe jeweils den einen oder anderen Spruch gemacht. «Nicht alle sind immer gleich gut angekommen.» Einer sei, erinnert er sich, auf Kosten seines Nachfolgers erfolgt, als dieser einst – damals noch ein kleiner Bub – bei nassen Bedingungen allen anderen davonfuhr: «Wenn es regnet, sind die Schneggen vorne.»

Am Mittwoch beginnen rund 80 Helfer mit dem Aufbau

Erstmals durchgeführt wurde das Rasenrennen Schmiedrued-Walde 1985. Der Anlass hat sich seither kontinuierlich entwickelt, die Fahrer- und Zuschauerzahlen sind gestiegen. Anwesend waren schon prominente Namen wie Jeremy Seewer oder Dominique Aegerter. Mittlerweile beträgt das Budget rund 200'000 Franken.

Die Abläufe haben sich über die Zeit eingespielt, sagt der 64-jährige André Merz, einer der Urväter des Anlasses. Um die entsprechenden Bewilligungen müsse der Motoclub Ruedertal nicht mehr mehrere Jahre kämpfen wie in den Anfängen, zu Behörden, Sponsoren und Landeigentümern seien schöne Beziehungen entstanden.

«Wir haben grosses Glück.»

Viele der freiwilligen Helferinnen und Helfer seien schon lange dabei, auch wenn die Suche diesmal etwas zäher gewesen sei. Rund 140 stehen im Einsatz am Samstag und Sonntag, um die 80 beginnen am Mittwoch mit dem Aufbau, stellen die Festhütte auf, schlagen die Pföstli ein. «Es gibt Mitglieder, die sieht man das ganze Jahr praktisch kaum», sagen Merz und Kümmerli. «Für das Motocross aber nehmen sie extra ein paar Tage frei, helfen bis zum Aufräumen.»

Von den funktionierenden Strukturen könnten nun die Jungen profitieren, sagen die beiden Männer. Sie schätzen den Zusammenhalt, die Begegnungen mit Gleichgesinnten, das Bodenständige, das Unkomplizierte. Dem Sport werden sie, versichern sie, auch in Zukunft in irgendeiner Form treu bleiben.